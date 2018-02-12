Проведены испытания модернизированной противоракеты ПРС-1М, которая заменит состоящие на вооружении 53Т6



Транспортная машина ТМ-112 с ТПК 81Р6 ракеты 51Т6 системы ПРО А-135. Установлена в качестве памятника в пос. Софрино-1 под Москвой.

Источник: Хосе Йеро / http://4044415.livejournal.com/ Транспортная машина ТМ-112 с ТПК 81Р6 ракеты 51Т6 системы ПРО А-135. Установлена в качестве памятника в пос. Софрино-1 под Москвой.Источник: Хосе Йеро / http://4044415.livejournal.com/

ЦАМТО, 12 февраля. Испытания модернизированной шахтной противоракеты ПРС-1М на полигоне Сары-Шаган проводятся в рамках программы модернизации существующей системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района А-135 для повышения ее возможностей.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее официальный печатный орган Минобороны РФ газета "Красная звезда" сообщила о том, что на казахстанском полигоне Сары-Шаган испытана модернизированная ракета системы ПРО. Позднее Минобороны опубликовало видео пуска.

"Испытанная модернизированная противоракета ПРС-1М, которая заменит состоящие на вооружении противоракеты 53Т6, у которых истекают установленные сроки эксплуатации, – это фактически новое изделие. При сохранении массогабаритных характеристик прежней противоракеты (53Т6), ПРС-1М оснащена новым двигателем и принципиально новой бортовой радиоэлектронной аппаратурой, значительно увеличены скорость и высота противоракетного перехвата, а также эффективность уничтожения одиночных и групповых целей", – сказал И.Коротченко.

Он отметил, что в настоящее время в России также разрабатывается принципиально новая зенитная ракетная система пятого поколения С-500, которая сможет уничтожать цели не только в атмосфере, но и в ближнем космосе. Ее преимуществом станет реализация метода прямого кинетического перехвата атакующих межконтинентальных баллистических ракет, а также мобильность. С-500 можно будет перебрасывать с одного угрожающего направления на другое, создавать группировку сил и средств ПРО.

"Сегодня Россия последовательно реализует концепцию создания системы воздушно-космической обороны своей территории, что абсолютно актуально в свете новых угроз, включая разработку за рубежом, прежде всего в США, гиперзвуковых и космических ударных вооружений", – добавил И.Коротченко.