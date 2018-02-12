Подготовлены новые требования к многоцелевым вертолетам ВС Чехии



Вертолет Ми-24 ВВС Чехии.

Источник: jetphotos.net Вертолет Ми-24 ВВС Чехии.Источник: jetphotos.net

ЦАМТО, 12 февраля. Генеральный штаб Вооруженных сил Чехии представил Министерству обороны страны измененные тактико-технические требования к новому среднему многоцелевому вертолету.

По данным Jane's Defence Weekly, измененные требования были представлены в соответствии с указаниями нового министра обороны Карлы Шлехтовой, которая ранее заявила о намерении пересмотреть процедуру закупки вертолетов, предназначенных для замены состоящих на вооружении Ми-24/35 российского производства. Ознакомившись с проектом после вступления в должность, глава военного ведомства заявила, что ранее подготовленные требования "основаны на научной фантастике" и не соответствуют образцам, имеющимся на рынке.

Как заявил начальник генерального штаба ВС Чехии генерал Йозеф Беквар (Josef Becvar), измененные спецификации переданы в установленные сроки и теперь будут рассмотрены министром совместно с представителями Генштаба и министерства. Генерал опроверг заявление министра, что ранее подготовленные требования "фантастичны". По его словам, при закупке следует иметь в виду, что вертолеты будут применяться и через 15 лет и данный фактор необходимо учитывать при разработке спецификации. Й.Беквар также убежден, что на рынке имеются вертолеты, соответствующие требованиям ВС Чехии.

Источники Jane's в министерстве сообщили, что новые спецификации не слишком значительно отличаются от подготовленных ранее.

Как сообщал ЦАМТО, в рамках конкурса, который был проведен при бывшем министре обороны Мартине Стропницком, к концу 2017 года оборонное ведомство выбрало двух финалистов, включая американскую Bell с UH-1Y "Веном" и итальянскую Leonardo (ранее AgustaWestland) с AW-139.

ВС Чехии намерены приобрести новый средний многоцелевой вертолет, обеспечивающий транспортировку войск к месту проведения операций и обратно, а также их поддержку с воздуха.

По данным осведомленных с ходом программы источников в оборонной промышленности, Министерство обороны отдавало предпочтение американскому UH-1Y, но с учетом дополнительного вооружения и других систем, стоимость вертолетов превысила первоначально выделенный бюджет. Предлагаемый итальянским правительством AW-139 удовлетворял по стоимости, но не вполне соответствовал тактико-техническим требованиям.

Осенью 2017 года Конгресс США одобрил потенциально возможную продажу Чехии 12 многоцелевых вертолетов UH-1Y, другого сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 575 млн. долл. Предполагалось, что МО Чехии выберет новый вертолет к началу 2018 года. Однако в середине декабря 2017 года к власти в Чехии пришло новое правительство, которое возглавил Андрей Бабиш. Премьер-министр поручил новому министру обороны Карле Шлехтовой провести ревизию ряда ключевых программ закупки ВиВТ для ВС Чехии, контракты на поставку которых были подготовлены, но не подписаны М.Стропницким. К ним относится закупка РЛС MADR, средних многоцелевых вертолетов и бронемашин MRAP с колесной формулой 6x6.