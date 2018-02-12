США сделали предложение Индии в рамках проекта разработки и производства перспективных боевых машин FRCV



БМП-2 ВС Индии. Источник: Перископ 2. БМП-2 ВС Индии. Источник: Перископ 2.

ЦАМТО, 12 февраля. США в сотрудничестве с израильскими компаниями сделали предложение Индии в рамках проекта разработки и производства перспективных многоцелевых боевых машин FRCV (Future Ready Combat Vehicles).

Как напоминает издание The Economic Times, в ноябре 2017 года Министерство обороны Индии опубликовало новый запрос об информации (RFI) в рамках программы производства 1770 боевых машин FRCV для замены танков Т-72М. Это уже второй запрос об информации на поставку машины FRCV, опубликованный СВ Индии с июня 2015 года. Первый проект завершился безрезультатно.

Заинтересованные компании-производители должны были представить свои ответы к 20 декабря 2017 года. Запрос предусматривает предоставление информации о возможности поставки 50-тонных гусеничных бронемашин FRCV, которые могут быть выполнены не только в версии ОБТ, но и других специальных машин. Планируется, что платформа также будет производиться в версиях самоходной гаубицы, танкового мостоукладчика, машины разминирования, самоходного ЗРК, машины артиллерийских наблюдателей, разведывательной машины, санитарной машины и БРЭМ.

Перспективная бронемашина FRCV должна транспортироваться наземным, морским и воздушным транспортом. Большая часть машин должна быть оснащена 125-мм или 120-мм гладкоствольной пушкой и вспомогательным вооружением, включая спаренный 7,62-мм пулемет и 12,7-мм зенитную установку.

Машина должна обладать малой заметностью и применяться в регионах с различным рельефом, включая горы, озерно-речные районы и пустыни при температурах от -30 до +50 град. С.

Согласно запросу, в число задач FRCV будут входить: поражение других танков, отражение массированных атак противника с применением бронетехники, огневая поддержка при наступлении, уничтожение низколетящих пилотируемых и беспилотных вертолетов.

Для выполнения этих функций машина должна вести стрельбу на месте и в движении боеприпасами различных типов, включая кинетические и бронебойные кумулятивные (HEAT), а также противотанковыми управляемыми ракетами.

Боевые машины FRCV должны быть приобретены в соответствии с Процедурой оборонных закупок 2016 (DPP-2016) и будут разработаны и произведены совместными предприятиями, сформированными двумя зарубежными производителями, вошедшими в короткий список, и двумя назначенными Министерством обороны Индии стратегическими партнерами (SP) из числа частных индийских компаний.

На совместных предприятиях будет произведена сборка опытных образцов FRCV, которые пройдут испытания заказчика, после чего будет выбран победитель и начнется серийное производство техники.

По мнению представителей индийской промышленности, реализация программы FRCV будет затруднена из-за отсутствия ясности в формулировке концепции размещения различных систем вооружения на единой платформе, а также достаточно сложной процедуры отбора стратегического партнера для СП. По оценке ряда национальных экспертов, при действующих правилах процедура может занять десятилетие.

The Economic Times не сообщает, какое именно предложение сделано американской стороной. Примечательно, что ранее в индийской прессе появились сообщения о рассмотрении Индией российского проекта Т-14 "Армата", который подходит по под требования индийской программы FRCV, однако, по данным местных СМИ, России пока не передала официальное предложения по своей новой платформе.