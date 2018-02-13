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Разработчик военных лазеров академик Гаранин получил грамоту правительства

13.02.2018 РИА Новости 568 1
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Лазер
Лазер.
Источник: © РИА Новости / Юрий Стрелец

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Выдающийся российский специалист в области лазерной техники, генеральный конструктор по лазерным системам - заместитель директора предприятия госкорпорации "Росатом" "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) академик Сергей Гаранин награжден почетной грамотой правительства РФ.

Согласно распоряжению кабинета министров, опубликованному в понедельник на официальном портале правовой информации, Гаранин награжден за значительный вклад в создание специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетний плодотворный труд. В воскресенье Гаранину исполнилось 60 лет.

Сергей Григорьевич Гаранин - специалист в области физики плазмы, лазерного термоядерного синтеза, научных и инженерных проблем создания специальных лазерных средств и систем.

Как следует из биографических материалов на сайте Российской академии наук, среди основных научных результатов Гаранина - разработанные подходы поэтапного создания образцов лазерных систем для решения оборонных задач на основе взрывных йодных, кислород-йодных, импульсно-периодических щелочных лазеров.

Гаранин - генеральный конструктор по созданию вооружения, военной и специальной техники, член коллегии, член научно-технического совета Военно-промышленной комиссии, председатель одной из секций №17 Совета обороны РАН, член научно-технического совета ядерного оружейного комплекса Росатома.
12.02.2018
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Alah
350
№1
13.02.2018 08:20
Цитата, q
среди основных научных результатов Гаранина - разработанные подходы поэтапного создания образцов лазерных систем для решения оборонных задач на основе взрывных йодных, кислород-йодных, импульсно-периодических щелочных лазеров.

Цитата, q
академик Сергей Гаранин награжден почетной грамотой правительства РФ.

Достойная награда учёному, посвятившему жизнь науке. Теперь он обеспечен до конца жизни.
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Разработчик военных лазеров академик Гаранин получил грамоту правительства
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