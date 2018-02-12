Сотрудники Техмаша признаны лучшими инженерами страны
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Концерн "Техмаш".
Источник: ТАСС/Бобылев Сергей
По результатам I тура Всероссийского конкурса «Инженер года» сотрудники Концерна «Техмаш» Госкорпорации Ростех победили в номинациях «Техника военного и специального назначения» и «Медицинская техника», а также в конкурсе на лучшего изобретателя за разработку гибкого печатного кабеля, который был использован в полете на Марс.
Лауреатами регионального этапа в номинации «Техника военного и специального назначения» стали сотрудники НПО «Сплав», входящего в Концерн «Техмаш», Алексей Власов, Андрей Мартынов, Олег Чижов. В новой для конкурса номинации «Медицинская техника» победу одержал инженер-конструктор Владимир Павлов, который работает над автоматизированным диагностическим лечебным комплексом поддержания жизнедеятельности человека «Ангел». Комплекс может оценить состояние больного, при необходимости ввести лекарство и оперативно передать данные о самочувствии в другое медицинское учреждение для дальнейшего оказания помощи.
Лучшим изобретателем тульской области признан Александр Мясников. Это главный специалист НПО «Сплав», который руководит проектом по разработке гибкого печатного кабеля – средства электромонтажа кабельной сети аппаратов. Эта уникальная разработка по своим конструктивно-эксплуатационным параметрам не имеет аналогов.
ГПК выдерживает температуру от абсолютного нуля до +600 °С кратковременно и +300 °С долговременно, не твердеет в жидком азоте, устойчив к радиации. Кабель можно складывать без предельного минимального радиуса изгиба. На радиусе 15 мм он способен выдерживать более 2 млн. изгибов. При этом гибкий печатный кабель втрое легче традиционного. Продукция нашла применение как в оборонной, так и в гражданской продукции. В марте 2016 года гибкие печатные кабели НПО «СПЛАВ» отправились на Марс. Они были использованы при изготовлении российской автоматической межпланетной станции «Фобос-Грунт».
Церемония награждения состоялась 12 февраля в Доме науки и техники г. Тулы в рамках ежегодной научно-практической конференции, посвященной Дню российской науки.
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12.02.2018
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