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Насколько безопасен в эксплуатации самолет Ан-148

13.02.2018 RNS 1110 4
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Ан-148. Архивное фото
Ан-148. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

11 февраля в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Спасателям уже удалось найти оба черных ящика, эксперты уже работают над расшифровкой данных одного из них.

Ан-148 является разработкой украинского КБ "Антонов", он создавался в кооперации с российскими предприятиями и научными институтами, и производился на территории России в Воронеже. Выпуск начался примерно 10 лет назад, то есть это относительно новый самолет, вполне себе современный.

За годы его эксплуатации серьезных нареканий к самолету и безопасности его эксплуатации не было. Были инциденты на начальном этапе ввода самолета в эксплуатацию, их причины были установлены. Первый примерно в 2010 году произошел в воздухе, это было всего лишь замыкание проводки, что потом было устранено. Опять же это была производственная причина, первый экземпляр, еще учились делать, либо повредили случайно, но это не привело к серьезным последствиям, аварии или катастрофе.

Была катастрофа в 2011 году опытного экземпляра во время учебного полета в ходе испытаний на заводе, и там тоже причины были понятны — не работал датчик скорости, и во время имитации пикирования вместе с пилотами из Мьянмы самолет вышел на такую скорость, на которой лететь не должен, потому что датчик показывал неверную информацию. Но тогда самолет еще не был в реестре гражданской авиации, это был испытательный учебный полет, поэтому его к серьезным происшествиям в ходе эксплуатации самолета в гражданской авиации отнести нельзя.

В остальном самолет летал достаточно надежно, и 10 лет интенсивно эксплуатировался, хотя их немного построено было.

Сегодня есть предположения, что самолет имел серьезные технические проблемы, какие-то несоответствия, это все неправда, я очень внимательно следил за всем ходом эксплуатации этой модели, видел все материалы. Была статистика о том, что ремонтировать его надо чаще, чем иномарки, ну как мы знаем, это детские болезни, да и любую нашу отечественную технику надо чинить чаще, чем иномарки, и это относится не только к самолетам, но и к автомобилям. Но говорить о том, что самолет не соответствует требованиям по безопасности нельзя ни в коем случае, там просто надо чаще проводить техническое обслуживание, а сам самолет вполне себе надежен.

Версия про обледенение имеет место быть, хотя даже пилоты гражданской авиации разошлись во мнениях, кто-то считает, что если было бы обледенением, то самолет должен был сразу свалиться за полосой, кто-то считает, что обледенение могло произойти в облачности. Это одна из возможных версий, но наряду с ней сейчас еще может быть сотня других версий, и прямого указания на какую-либо из версий я не вижу.

А то, что "Саратовские авиалинии" приостановили эксплуатацию, это нормальная практика, особенно когда неизвестно, что стало причиной крушения. Самолет мог столкнуться с птицей, дроном, это тоже возможные версии, но подтверждения таких версий нет, возможна и техническая причина, поэтому вполне разумно приостановить эксплуатацию до выяснения причин. Тем более что бортовые самописцы найдены, я думаю, что если они в удовлетворительном состоянии, их показания в течение нескольких дней будут расшифрованы и появится первая версия, хотя бы будет намечено направление дальнейшего расследования, техническая причина или какая-то другая.


Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru
12.02.2018
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принадлежат RNS
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Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
SteSus
1772
№1
13.02.2018 02:45
За последние два года в мире произошло две крупных авиакатастрофы и обе в России. Насколько безопасна эксплуатация авиации в России?
-2
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RU
ID: 1701
2828
№2
13.02.2018 09:23
Гусаров засуетился. Если комиссия выявит технические недоработки станут копать кто и почему принял в эксплуатацию недоработанный самолёт, как он получил сертификат, кто его лоббировал. Ниточка потянется к большим людям и хозяевам, платившим Гусарову и ко за хвалебные статейки о лучшем региональном самолёте Ан-148. Могут и схемы финансирования с Украины Гусарова и его команды засветить.
+1
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RU
ID: 1701
2828
№3
13.02.2018 09:28
Цитата, q
Самолет Ан-148&#8722;100В (заводской номер 27&#8201;015&#8201;040&#8201;004) был выпущен ОАО «Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество» («ВАСО») в июне 2010 года по заказу авиакомпании «Россия». Первый регулярный рейс он совершил 26 июня 2010 года по маршруту «Пулково» — «Шереметьево» и в обратном направлении.

Уже через два дня, 28 июня 2010 года, во время рейса в Москву в полете произошел отказ генератора правого двигателя. Экипаж вернулся в «Пулково».

16 августа 2010 года после взлёта у самолета, выполнявшего рейс из «Пулково» в «Домодедово», не убрались все стойки шасси. Выработав топливо, самолет благополучно приземлился в петербургском аэропорту.

20 ноября 2010 года борт RA-61&#8201;704 должен был вылететь в Архангельск. При выруливании со стоянки «Пулково» произошёл отказ управления передней стойки шасси.

15 декабря 2010 года при возвращении борта из Калининграда в Петербург при заходе на посадку в режиме автопилота произошло самопроизвольное увеличение тяги двигателей. Экипаж взял управление на себя и ушел на второй круг, посадка прошла нормально.

3 февраля 2011 года самолет летел из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой. При заходе на посадку у него не выпустилась левая стойка шасси, причем, не сработала ни основная, ни резервная гидросистема. Экипаж ушел на второй круг, при повторном заходе на посадку шасси выпустились в штатном режиме.

16 июня 2011 года при взлете из «Пулково» в направлении Тюмени сработала сигнализация о том, что передняя опора шасси не убралась и находится в промежуточном положении. Экипаж решил выработать топливо и вернуться в Петербург. При посадке шасси вышло штатно, посадка прошла нормально.

21 декабря 2011 года при выполнении взлета на рейсе из «Пулково» во «Внуково» у борта не убралась передняя стойка шасси. Самолет вернулся в аэропорт вылета. «Неубравшееся шасси не носит опасности для пассажиров. Мы обязательно проверим автоматику, но это не серьезная поломка», — цитировало тогда представителя а/к «Россия» агентство РИА Новости.

«Причиной явилось неоткрытие замка выпущенного положения из-за отказа блока микровыключателей», — отмечает сайт superjet.wikidot.com

Наиболее серьезный инцидент, освещавшийся в СМИ, произошел с бортом RA-61&#8201;704 24 февраля 2012 года во время выполнения международного рейса из Берлина в Санкт-Петербург. После взлета на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шенефельд было обнаружено колесо от Ан-148.

При подлете к Петербургу самолет около двух часов дополнительно вырабатывал топливо, а затем благополучно приземлился. После посадки подтвердилось отсутствие колеса левой основной стойки шасси. Причиной инцидента стал сход колеса с оси из-за разрушения подшипников.




2 марта 2012 года при выполнении рейса Архангельск — Петербург произошло повреждение рабочих лопаток одного из двигателей самолета из-за попадания в воздухозаборник уплотненного снега при руление в аэропорту Архангельск и частиц от мастичного шва при посадке в «Пулково».

6 февраля 2013 после перелета из Екатеринбурга в Санкт-Петербурга произошло ложное срабатывание сигнализации о пожаре в заднем багажно-грузовом отсеке.

31 марта 2013 года после приземления самолета, прилетевшего из Петербурга в Челябинск, при заруливании на перрон произошло разрушение двух шин на левой стойке шасси. Как позже выяснилось, причиной стало попадание во внутреннюю шину болта с аэродромного покрытия, а внешняя шина разрушилась из-за повышенной нагрузки на нее.

28 июля 2013 года после взлета из «Пулково» в направлении Сочи у самолета отказал один из двигателей. После этого борт развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту Петербурга. Причиной остановки двигателя стало попадание птицы.

23 августа 2013 года самолет потерял шину передней стойки шасси при взлете из Минвод. Борт сумел благополучно долететь и приземлиться в «Пулково». Этот инцидент также попал в СМИ.

Читайте также: В Пулково благополучно сел самолет из Минеральных Вод с поврежденным шасси

30 сентября 2013 года самолет выполнял рейс Петербург-Омск. При взлете на скорости 250 км/ч сработала сигнализация, запрещающая взлет. Экипаж взлет прекратил и вернулся на стоянку.

3 декабря 2013 года после взлета рейса Петербург-Казань не убрались основные стойки шасси. Экипаж выработал топливо и произвел посадку в аэропорту вылета. Причиной назывался отказ распределителя убранного положения основных опор шасси из-за обрыва обмотки электромагнитного клапана.

С 10 апреля 2015 года самолет находился на хранении в Санкт-Петербурге. 8 февраля 2017 года он был передан в лизинг авиакомпании «Саратовские авиалинии».


https://regnum.ru/news/2378987.html
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RU
gerrfrost
3266
№4
13.02.2018 11:47
Цитата, ID: 1701 сообщ. №2
Ниточка потянется к большим людям и хозяевам, платившим Гусарову и ко за хвалебные статейки о лучшем региональном самолёте Ан-148.
Ничего не будет этому балаболугосподину: он же не проектировал, не строил, не эксплуатировал, а только мозги "промывал" в нужном направлении...
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