Насколько безопасен в эксплуатации самолет Ан-148



Ан-148. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак Ан-148. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

11 февраля в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Спасателям уже удалось найти оба черных ящика, эксперты уже работают над расшифровкой данных одного из них.

Ан-148 является разработкой украинского КБ "Антонов", он создавался в кооперации с российскими предприятиями и научными институтами, и производился на территории России в Воронеже. Выпуск начался примерно 10 лет назад, то есть это относительно новый самолет, вполне себе современный.

За годы его эксплуатации серьезных нареканий к самолету и безопасности его эксплуатации не было. Были инциденты на начальном этапе ввода самолета в эксплуатацию, их причины были установлены. Первый примерно в 2010 году произошел в воздухе, это было всего лишь замыкание проводки, что потом было устранено. Опять же это была производственная причина, первый экземпляр, еще учились делать, либо повредили случайно, но это не привело к серьезным последствиям, аварии или катастрофе.

Была катастрофа в 2011 году опытного экземпляра во время учебного полета в ходе испытаний на заводе, и там тоже причины были понятны — не работал датчик скорости, и во время имитации пикирования вместе с пилотами из Мьянмы самолет вышел на такую скорость, на которой лететь не должен, потому что датчик показывал неверную информацию. Но тогда самолет еще не был в реестре гражданской авиации, это был испытательный учебный полет, поэтому его к серьезным происшествиям в ходе эксплуатации самолета в гражданской авиации отнести нельзя.

В остальном самолет летал достаточно надежно, и 10 лет интенсивно эксплуатировался, хотя их немного построено было.

Сегодня есть предположения, что самолет имел серьезные технические проблемы, какие-то несоответствия, это все неправда, я очень внимательно следил за всем ходом эксплуатации этой модели, видел все материалы. Была статистика о том, что ремонтировать его надо чаще, чем иномарки, ну как мы знаем, это детские болезни, да и любую нашу отечественную технику надо чинить чаще, чем иномарки, и это относится не только к самолетам, но и к автомобилям. Но говорить о том, что самолет не соответствует требованиям по безопасности нельзя ни в коем случае, там просто надо чаще проводить техническое обслуживание, а сам самолет вполне себе надежен.

Версия про обледенение имеет место быть, хотя даже пилоты гражданской авиации разошлись во мнениях, кто-то считает, что если было бы обледенением, то самолет должен был сразу свалиться за полосой, кто-то считает, что обледенение могло произойти в облачности. Это одна из возможных версий, но наряду с ней сейчас еще может быть сотня других версий, и прямого указания на какую-либо из версий я не вижу.

А то, что "Саратовские авиалинии" приостановили эксплуатацию, это нормальная практика, особенно когда неизвестно, что стало причиной крушения. Самолет мог столкнуться с птицей, дроном, это тоже возможные версии, но подтверждения таких версий нет, возможна и техническая причина, поэтому вполне разумно приостановить эксплуатацию до выяснения причин. Тем более что бортовые самописцы найдены, я думаю, что если они в удовлетворительном состоянии, их показания в течение нескольких дней будут расшифрованы и появится первая версия, хотя бы будет намечено направление дальнейшего расследования, техническая причина или какая-то другая.

Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru