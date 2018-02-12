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Клинцевич написал заявление об уходе с поста первого замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации - источник

13.02.2018 Интерфакс-АВН 452 0
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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич покидает свой пост, но остается сенатором, сообщил "Интерфаксу" источник в верхней палате Федерального Собрания.

"Он написал заявление об уходе с должности первого заместителя", - сказал собеседник агентства.

Комментарием Ф.Клинцевича по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.

Прошлым летом в отставку с поста главы оборонного комитета Совета Федерации подал Виктор Озеров, занимавший эту должность в течение долгих лет. Его место занял экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Бондарев Виктор
Озеров Виктор

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