Клинцевич написал заявление об уходе с поста первого замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации - источник
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Франц Клинцевич.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич покидает свой пост, но остается сенатором, сообщил "Интерфаксу" источник в верхней палате Федерального Собрания.
"Он написал заявление об уходе с должности первого заместителя", - сказал собеседник агентства.
Комментарием Ф.Клинцевича по этому поводу "Интерфакс" пока не располагает.
Прошлым летом в отставку с поста главы оборонного комитета Совета Федерации подал Виктор Озеров, занимавший эту должность в течение долгих лет. Его место занял экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.
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12.02.2018
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