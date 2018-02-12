Огненный демон



Тяжелая огневая система ТОС-1А "Солнцепек" во время демонстрационных стрельб на армейской выставке в Нижнем Тагиле, 2015 год.

Источник: Алексей Мальгавко/РИА "Новости" Тяжелая огневая система ТОС-1А "Солнцепек" во время демонстрационных стрельб на армейской выставке в Нижнем Тагиле, 2015 год.Источник: Алексей Мальгавко/РИА "Новости"

Смертоносное оружие России держит в страхе Европу и США

Российская тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1 ("Буратино") и ее модернизированная версия ТОС-1А ("Солнцепек") в последнее время привлекают внимание зарубежных СМИ. Например, в ноябре 2017 года оружие отметил американский портал War is Boring, а в январе 2018-го — немецкая газета Stern. Последняя вообще заявила, что "огнемет ТОС-1 — самое страшное оружие Путина в Сирии", а "его залпы уничтожают бункеры и крепости мятежников". "Лента.ру" разбирается в причинах таких оценок российских ТОСов.

Stern пишет, что от воздействия такого оружия практически невозможно скрыться, и сравнивает поражающее действие ТОСов с самыми мощными в мире неядерными бомбами. "Основное разрушительное воздействие одного залпа приходится на территорию площадью 200 на 400 метров. Батарея из пяти ТОС-1А создает прорыв фронта противника длиной в один километр и глубиной в 400 метров. Таким образом можно зачищать и минные поля", — пишет издание.

Стрельба из систем залпового огня ТОС-1А. Источник: © Фото : Vitaly V. Kuzmin

"Буратино" и "Солнцепеки" способны вывести из строя легкобронированную технику и практически полностью разрушить здания. При массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении система может уничтожить защитные сооружения осколками и ударной волной. Работы над созданием завершились в 1980-х. В отличие от реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", дальность стрельбы которых составляет 8-120 километров, действие "Буратино" оценивается в 400-3600 метров.

Последнее обстоятельство и определяет специфические условия, в которых целесообразно применение ТОСов — обстрел с близкого расстояния позиций противника, рассредоточенных на относительно больших площадях, быстрое уничтожение колонн военной техники, огневая поддержка пехоты и танков. Если "Смерч" эффективен в полномасштабных конфликтах, то возможностей "Буратино" достаточно для решения локальных задач.

Боевая часть реактивного снаряда ТОСа содержит зажигательный или термобарический наполнители. Именно на них, а не на твердотопливный реактивный двигатель, приходится большая часть неуправляемой ракеты. По этому показателю ТОСы отличаются от "Смерчей", снаряды которых рассчитаны на преодоление гораздо больших расстояний.

Термобарическая боевая часть представляет собой центральный разрывной снаряд (фактически обычное взрывчатое вещество), окруженный термобарической смесью (конденсированное взрывчатое вещество с высокой долей металлического горючего). При подлете снаряда к цели происходит подрыв центрального снаряда, создающий начальную детонационную волну, которая, в свою очередь, поджигает термобарическую смесь. Попадая в окружающее пространство, она взаимодействует с атмосферным кислородом, поддерживая распространение фронта начальной ударной волны.

После детонации термобарического снаряда резко повышается локальное атмосферное давление, которое затем опускается до уровня 75-80 процентов от нормального значения. Данная система особенно эффективна в закрытых помещениях и гористой местности, где наблюдается отражение ударных волн, усиливающее догорание частиц металла из термобарической смеси. В частности, по этой причине ТОС-1 особенно хорошо себя показал в ходе Афганской войны (операция "Тайфун"), а также Второй чеченской войны (бои за село Комсомольское), в ходе которой СМИ впервые показали миру ТОС-1.

Стандартный ТОС-1 включает три машины. Первая (боевая) — основной танк Т-72, башня которого заменена пакетом направляющих, вмещающих 30 снарядов калибра 220 миллиметров, которые могут быть выпущены за семь секунд. Две другие — это транспортно-заряжающие машины на шасси КрАЗ-255Б. Экипаж каждой машины включает по три человека. Разработанная в 2001 году ТОС-1А отличается от ТОС-1 уменьшенным до 24 числом снарядов на первой машине и использованием шасси Т-72 для транспортно-заряжающих машин. Считается, что такие нововведения повышают надежность системы.

Точное число имеющихся в распоряжении России комплексов ТОСов официально не оглашается. Можно лишь предположить, что, в силу специфичности оружия, их вряд ли более ста единиц. Известно, что только в 2017 году войска радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа России получили до 20 единиц ТОС-1А, на которых установлена современная силовая установка и динамическая защита, а также то, что за этот же период времени поставки реактивных снарядов для "Солнцепека" выросли в 8,6 раза по сравнению с прошлым годом. Однако теперь ТОСы есть не только у российских военных.

В настоящее время Россия поставляет такие системы семи государствам, включая Казахстан, Армению и Азербайджан. В 2014 году Ирак стал первой страной вне пределов бывшего СССР, получившей систему, после чего Россия начала экспортировать оружие в Сирию и Алжир. В октябре 2017 года "Рособоронэкспорт" заключил меморандум с государственной компанией из Саудовской Аравии SAMI (Saudi Arabian Military Industries), предусматривающий передачу последней технологии и разрешение на производство ТОС-1А.

В настоящее время такие системы продолжают эволюционировать. В частности, ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения ТОС-2 "Тосочка", которая предполагает использование не гусеничного, а колесного шасси. Предполагается, что новая система получит улучшенные тактико-технические характеристики, а также увеличенную дальность стрельбы.

Вероятнее всего, здесь идет речь о диверсификации тяжелых огнеметных систем, потребность в которых выявилась в ходе сирийской кампании. Специфика ведения боя, обусловленная пустынной местностью или маловысотной плотной городской застройкой, характерной для большинства стран Ближнего Востока, предполагает фактическое отсутствие непрерывной линии фронта и потребность в быстрой переброске вооружений. В этой ситуации применение мобильной "Тосочки" более оправданно, чем медленных "Буратино" и "Солнцепека".

С другой стороны, в условиях мощной атаки со стороны противника колесное шасси по сравнению с гусеничным менее устойчиво. По этой причине "Тосочке", в отличие от "Буратино" и "Солнцепека", которые могут работать в условиях прямой видимости цели, скорее всего потребуется выполнять залпы с закрытых огневых позиций. Между тем в случае слабого противника, который не располагает мощным и высокоточным оружием, допустимо использование "Тосочки" и на переднем крае.

Создатели ТОСов не считали низкую дальность недостатком данного оружия, и проверка временем оправдала такой подход, полагает War is Boring. "ТОС-1А доказала свою эффективность в битве, и все больше стран хотят такого же оружия", — пишет издание.

Андрей Борисов