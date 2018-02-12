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Yomiuri: Япония планирует закупить у США новейшие F-35B

13.02.2018 РИА Новости 220 0
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F-35B STOVL
Истребитель версии F-35B STOVL.
Источник: IHS Markit/Patrick Allen

Правительство Японии в рамках технической модернизации воздушных Сил самообороны страны намеревается закупить у США новейшие истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Об этом в понедельник сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что новейшие истребители пятого поколения должны прийти на смену используемым в настоящее время F-15. По данным издания, японские власти рассчитывают ввести F-35B в эксплуатацию к 2026 году.

В конце января этого года воздушные Силы самообороны Японии начали развертывание многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-35А на военной базе Мисава (префектура Аомори). В течении 2018 финансового года (апрель 2018 - март 2019 года) в Аомори планируется дислоцировать 10 таких машин.

Закупка каждой из них обойдется правительству страны примерно в 15 млрд иен ($135 млн). Всего минобороны Японии планирует приобрести 42 самолета F-35A, которые разработаны с применением технологии обеспечения малозаметности "стелс" американской корпорацией Lockheed Martin при участии ряда стран НАТО и других ближайших союзников США.
12.02.2018
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США
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F-15
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