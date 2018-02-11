Израиль сбил иранский вариант стелс-беспилотника США RQ-170
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Фото: imp-navigator.livejournal
Сбитый Израилем БПЛА очень похож на созданный иранской военной промышленностью "Saegheh".
Как сообщает известный эксперт Юрий Лямин, этот аппарат сделан по мотивам захваченного иранцами 4 декабря 2011 года американского стелс - беспилотника RQ-170.
Фото: imp-navigator.livejournal
Иранский БПЛА конечно значительно меньше размером и проще, но создан по такому же принципу летающего крыла.
Фото: imp-navigator.livejournal
В конце появившегося в Сети видео демонстрируется уничтожение какого-то грузовика, возможно, что израильтяне приняли его за подвижный пункт управления данным БПЛА. Именно в ходе этого налета ПВО Сирии сбили израильский F-16I "Sufa" ", - отмечает Лямин.
Фото: imp-navigator.livejournal
Дмитрий Лемешко
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11.02.2018
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