Израиль сбил иранский вариант стелс-беспилотника США RQ-170

Фото: imp-navigator.livejournal

Сбитый Израилем БПЛА очень похож на созданный иранской военной промышленностью "Saegheh".

Как сообщает известный эксперт Юрий Лямин, этот аппарат сделан по мотивам захваченного иранцами 4 декабря 2011 года американского стелс - беспилотника RQ-170.

Фото: imp-navigator.livejournal

Иранский БПЛА конечно значительно меньше размером и проще, но создан по такому же принципу летающего крыла.

Фото: imp-navigator.livejournal

В конце появившегося в Сети видео демонстрируется уничтожение какого-то грузовика, возможно, что израильтяне приняли его за подвижный пункт управления данным БПЛА. Именно в ходе этого налета ПВО Сирии сбили израильский F-16I "Sufa" ", - отмечает Лямин.

Фото: imp-navigator.livejournal

Дмитрий Лемешко