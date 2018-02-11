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Израиль сбил иранский вариант стелс-беспилотника США RQ-170

13.02.2018 Вестник Мордовии 339 0
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Фото: imp-navigator.livejournal

Сбитый Израилем БПЛА очень похож на созданный иранской военной промышленностью "Saegheh".

Как сообщает известный эксперт Юрий Лямин, этот аппарат сделан по мотивам захваченного иранцами 4 декабря 2011 года американского стелс - беспилотника RQ-170.

Фото: imp-navigator.livejournal

Иранский БПЛА конечно значительно меньше размером и проще, но создан по такому же принципу летающего крыла.

Фото: imp-navigator.livejournal

В конце появившегося в Сети видео демонстрируется уничтожение какого-то грузовика, возможно, что израильтяне приняли его за подвижный пункт управления данным БПЛА. Именно в ходе этого налета ПВО Сирии сбили израильский F-16I "Sufa" ", - отмечает Лямин.

Фото: imp-navigator.livejournal


Дмитрий Лемешко
11.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Сирия
США
Продукция
F-16
RQ-170
Проекты
БПЛА

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