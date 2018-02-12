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Россия может сыграть ключевую роль в предотвращении войны Израиля с Сирией и Ираном - заместитель израильского премьера

13.02.2018 Интерфакс-АВН 204 0
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Хезболлах
Бойцы ливанского движения «Хезболлах» освобождают высоту аль-Барух на ливано-сирийской границе.
Источник: Пресс-служба Хезболлах

Вашингтон. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Израиль рассчитывает, что Россия в состоянии предотвратить перерастание его конфликта с Сирией и Ираном в новую войну, заявил в телефонном интервью агентству "Блумберг" заместитель израильского премьера Михаэль Орен.

Ранее он занимал пост посла Израиля в Соединенных Штатах.

"Мы рассчитываем, что Россия сможет остановить это, поскольку, как я считаю, сейчас никто не заинтересован в войне", - заявил М.Орен.

"Блумберг" отмечает, что после ударов Израиля по иранским и сирийским объектам на территории Сирии на минувшей неделе израильский премьер Биньямин Нетаньяху "контактировал с русскими - главными игроками в Сирии".

Заместитель премьера в ответ на вопрос о том, в состоянии ли Россия сдерживать Иран и Сирию, сказал: "Мы считаем, что она располагает такими возможностями, посмотрим".

Одновременно М.Орен скептически отозвался о нынешней ближневосточной политике США. Он заявил, что "в соответствии с американским уравнением, они должны нас поддерживать", однако в настоящее время Вашингтон "не имеет рычагов давления на месте".

"Америка не преуспела в Сирии, она вне игры", - заявил он.
12.02.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Израиль
Иран
Россия
Сирия
США

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