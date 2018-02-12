Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО



Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.

Источник: © Минобороны РФ Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.Источник: © Минобороны РФ

Российские военные провели успешные испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Она была запущена на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, пишет в понедельник, 12 февраля, официальная газета Минобороны "Красная звезда".

По словам заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковника Андрея Приходько, ракета выполнила задачу и точно поразила условную цель.

"Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства", — заявил он.

Как отмечается в сообщении, система ПРО состоит на вооружении объединения ПВО-ПРО и предназначена для защиты Москвы от ударов с воздуха. Она также может помогает предупреждать о ракетном нападении и контролировать космическое пространство.