ФСБ возбудила уголовное дело на сотрудников ядерного центра в Сарове за майнинг криптовалют
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Саровский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Источник: http://www.atomic-energy.ru/
Сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове Нижегородской области задержали за майнинг криптовалют на рабочем месте. Об этом TJ сообщили в пресс-cлужбе центра.
"Действительно имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга. Однако благодаря совместной работе с органами безопасности данная деятельность была своевременно пресечена. «Горе-майнеры» задержаны компетентными органами." - федеральный ядерный центр в Сарове.
По данным представителей ядерного центра, в отношении сотрудников возбудили уголовное дело. Они не уточнили, по какой именно статье, однако Mash сообщал, что речь идёт о статье 275 УК РФ (Государственная измена). Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.
В ядерном центре обратили внимание, что попытки майнинга наблюдались не только в их учреждении, но и в «целом ряде крупных компаний с большими вычислительными мощностями». О каких именно компаниях идёт речь, не уточнялось.
"На наших предприятиях они будут жёстко пресекаться, это технически бесперспективное и уголовно наказуемое занятие." - федеральный ядерный центр в Сарове.
Источник TJ, знакомый с деталями дела, сообщил, что попавшиеся на майнинге сотрудники центра находятся под подпиской о невыезде. В управлении ФСБ по Нижегородской области отказались комментировать TJ ход расследования.
Первым о попытке майнинга биткоинов в ядерном центре сообщил Telegram-канал Mash. По их информации, двое инженеров использовали cуперкомпьютер, но не успели заработать на майнинге перед тем, как их задержала ФСБ. Вопрос об увольнении, по предварительным данным, пока не решён.
Суперкомпьютер в Саровском ядерном центре запустили в 2011 году. Его вычислительная способность равна одному петафлопсу. На тот момент суперкомпьютер стал самым мощным в России.
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11.02.2018
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twin
42
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№1
12.02.2018 10:57
Я не понимаю, зачем сажать несовсем умного, но вполне законопослушного гражданина. Вполне достаточно было б увольнения. Зачем плодить уголовников?
Да и наказывать надо руководство предприятия. Скорее всего это их вина. Какие-то превентивные меры были? Предупреждения, приказы, внутренние проверки?
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Андрей Л.
9603
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№2
12.02.2018 11:12
Цитата, twin сообщ. №1
Да и наказывать надо руководство предприятия. Скорее всего это их вина. Какие-то превентивные меры были? Предупреждения, приказы, внутренние проверки?
Не всегда приказы руководителей, но есть и альтернативный взгляд на решение данных проблем.
Сотрудников Сбербанка стали чаще ловить на майнинге на казенном оборудовании
Цитата, q
"Мы не занимаемся майнингом, хотя мы часто ловим наших сотрудников, которые на нашем оборудовании занимаются майнингом", - сказал Греф в ходе общения с участниками финала конкурса "Лидеры России" в среду в Сочи.
Исходя из этого - видимо их учат, как зарабатывать эффективнее и прогнозируемее.
Меня лично, в самой этой статье, удивило не то, что сотрудники майнят, а то, что в центре простаивают мощности - иначе на майнинг ресурсов бы тупо не было.
И вот теперь я для себя задался вопросом - понимаю, что крипто в России вне правового поля, но - лучше пусть простаивает или всё-таки кто-то взял себе на заметочку - НАДО МАШИНУ ЗАГРУЗИТЬ НУЖНЫМИ РАСЧЕТАМИ? Может быть дать доступ к аренде части ресурсов? Но думаю, что это они уже сделали. Тогда может быть снизить расценки на доступ к вычислительным ресурсам?
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KillaKan
1524
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№3
12.02.2018 11:51
Цитата, Андрей Л. сообщ. №2
Меня лично, в самой этой статье, удивило не то, что сотрудники майнят, а то, что в центре простаивают мощности - иначе на майнинг ресурсов бы тупо не было.
Этим занимаются ОдмЕны во вне рабочее время.
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Андрей Л.
9603
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№4
12.02.2018 12:02
Цитата, KillaKan сообщ. №3
Этим занимаются ОдмЕны во вне рабочее время.
Что такое для серверных мощностей нерабочее время админов? Вы о чем - он там 24/7 работает с планируемыми остановками на обслуживание, которые в месяц на уровне часа наверное.
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KillaKan
1524
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№5
12.02.2018 12:16
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
Что такое для серверных мощностей нерабочее время админов? Вы о чем - он там 24/7 работает с планируемыми остановками на обслуживание, которые в месяц на уровне часа наверное.1) ну я говорил о том как это происходит на обычных предприятиях\фирмах с обычными компами.
2) Думаю тут было все аналогично, не вижу смысла, что то выдумывать.
3) откуда у вас информация как и что там работает ?
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