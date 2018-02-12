ФСБ возбудила уголовное дело на сотрудников ядерного центра в Сарове за майнинг криптовалют



Саровский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Источник: http://www.atomic-energy.ru/ Саровский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ).Источник: http://www.atomic-energy.ru/

Сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове Нижегородской области задержали за майнинг криптовалют на рабочем месте. Об этом TJ сообщили в пресс-cлужбе центра.

"Действительно имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга. Однако благодаря совместной работе с органами безопасности данная деятельность была своевременно пресечена. «Горе-майнеры» задержаны компетентными органами." - федеральный ядерный центр в Сарове.

По данным представителей ядерного центра, в отношении сотрудников возбудили уголовное дело. Они не уточнили, по какой именно статье, однако Mash сообщал, что речь идёт о статье 275 УК РФ (Государственная измена). Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

В ядерном центре обратили внимание, что попытки майнинга наблюдались не только в их учреждении, но и в «целом ряде крупных компаний с большими вычислительными мощностями». О каких именно компаниях идёт речь, не уточнялось.

"На наших предприятиях они будут жёстко пресекаться, это технически бесперспективное и уголовно наказуемое занятие." - федеральный ядерный центр в Сарове.

Источник TJ, знакомый с деталями дела, сообщил, что попавшиеся на майнинге сотрудники центра находятся под подпиской о невыезде. В управлении ФСБ по Нижегородской области отказались комментировать TJ ход расследования.

Первым о попытке майнинга биткоинов в ядерном центре сообщил Telegram-канал Mash. По их информации, двое инженеров использовали cуперкомпьютер, но не успели заработать на майнинге перед тем, как их задержала ФСБ. Вопрос об увольнении, по предварительным данным, пока не решён.

Суперкомпьютер в Саровском ядерном центре запустили в 2011 году. Его вычислительная способность равна одному петафлопсу. На тот момент суперкомпьютер стал самым мощным в России.