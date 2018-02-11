Лавров: ядерная проблема КНДР используется для нагнетания в регионе абсолютно непропорционального военного присутствия США



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

Наращивание военного присутствия США в азиатском регионе может спровоцировать военное измерение территориальных споров Китая в Южно-китайском море

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Ядерная проблема Корейского полуострова используется для наращивания непропорционального этой угрозе военного присутствия США, это может спровоцировать военное измерение территориальных споров в Южно-китайском море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ядерная проблема Корейского полуострова очень серьезная. Не только из-за того, что мы заинтересованы в соблюдении режима нераспространения ядерного оружия, но и по той причине, что проблема ядерной мощи Северной Кореи используется для нагнетания в регионе абсолютно непропорционального военного присутствия тех же самых США", - сказал С.Лавров в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Они смотрят уже не только на КНДР, хотя оправдывают наращивание своего военного присутствия северокорейской проблемой, но и на Южно-китайское море, где КНР ведет переговоры со странами АСЕАН об урегулировании спорных территориальных проблем, и этот процесс идет по дипломатическим каналам", - отметил он.

"Наращивание военно-морского, военно-воздушного присутствия США в этом регионе явно, если не преднамеренно, объективно может спровоцировать и военное измерение этих территориальных споров. Я считаю, что это очень рискованные игры", - подчеркнул министр.

С.Лавров напомнил, что "под предлогом той же северокорейской ядерной проблемы, разворачиваются объекты противоракетной обороны США на территории Республики Корея, а теперь еще и Японии".

По его словам, вкупе с европейским сегментом глобальной системы ПРО США, "что отчетливо видно на картах, вся эта система удивительным образом, случайно или нет, практически окружает Российскую Федерацию по всему периметру, а теперь заодно уже нацеливается и на Китай".

"В наших интересах не давать повода для того, чтобы подобные тенденции укреплялись, а для этого все-таки необходимо садиться за стол переговоров". - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.