Мощную РЛС для военных под Мурманском построят к 2020 году - разработчик
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Радиолокационная станция (РЛС) "Воронеж-ДМ".
Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо
Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Новую радиолокационную станцию, которая обеспечит контроль воздушно-космического пространства над Арктикой, построят к 2020 году, сообщил "Интерфаксу" в субботу глава совета директоров оборонного холдинга "РТИ", генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергей Боев.
"Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, нет никаких проблем. У нас было запланировано - к 2020 году должны все сделать", - сказал он.
"Слаженно идут работы - и военных, и строителей, и промышленности", - сообщил С.Боев.
Новая РЛС "Воронеж-ДМ" будет работать под Мурманском на горе на высоте более 400 метров над уровнем моря. РЛС будет в несколько раз мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов.
"Это станция принципиально нового технического уровня, с более серьезными характеристиками. В ней заложены все наши последние достижения, все последние технологии, которые достигнуты в рамках всей нашей большой кооперации, в том числе, в области элементной базы", - сообщил С.Боев "Интерфаксу" летом прошлом года.
Он тогда сказал, что РЛС под Мурманском обеспечит радиолокационный контроль воздушно-космического пространства над Арктикой и основным ракетоопасным направлением.
Новая "Воронеж-ДМ" заменит устаревшую РЛС "Днепр" СПРН на севере страны.
ОАО "РТИ" выполняет функции головного исполнителя работ по созданию информационных средств воздушно-космической обороны наземного базирования и организации технической эксплуатации средств ракетно-космической обороны.
РЛС "Воронеж" - ряд российских надгоризонтных радиолокационных станций наземного эшелона СПРН, работающих в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.
В июле 2016 года С.Боев заявил "Интерфаксу", что в поставленные руководством страны сроки по созданию сплошного радиолокационного поля "РТИ" укладывается: "На сегодняшний день все ракетоопасные направления надежно прикрыты".
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10.02.2018
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№1
12.02.2018 10:31
Странно, в других источниках указывают на строительство под Оленегорском РЛС "Воронеж-ВП", а не "Воронеж-ДМ".
Если ДМ - дециметровый диапазон, ВП - метровый.
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://militaryrussia.ru/blog/topic-610.html
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