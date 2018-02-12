Мощную РЛС для военных под Мурманском построят к 2020 году - разработчик



Радиолокационная станция (РЛС) "Воронеж-ДМ".

Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо Радиолокационная станция (РЛС) "Воронеж-ДМ".Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Новую радиолокационную станцию, которая обеспечит контроль воздушно-космического пространства над Арктикой, построят к 2020 году, сообщил "Интерфаксу" в субботу глава совета директоров оборонного холдинга "РТИ", генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергей Боев.

"Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, нет никаких проблем. У нас было запланировано - к 2020 году должны все сделать", - сказал он.

"Слаженно идут работы - и военных, и строителей, и промышленности", - сообщил С.Боев.

Новая РЛС "Воронеж-ДМ" будет работать под Мурманском на горе на высоте более 400 метров над уровнем моря. РЛС будет в несколько раз мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов.

"Это станция принципиально нового технического уровня, с более серьезными характеристиками. В ней заложены все наши последние достижения, все последние технологии, которые достигнуты в рамках всей нашей большой кооперации, в том числе, в области элементной базы", - сообщил С.Боев "Интерфаксу" летом прошлом года.

Он тогда сказал, что РЛС под Мурманском обеспечит радиолокационный контроль воздушно-космического пространства над Арктикой и основным ракетоопасным направлением.

Новая "Воронеж-ДМ" заменит устаревшую РЛС "Днепр" СПРН на севере страны.

ОАО "РТИ" выполняет функции головного исполнителя работ по созданию информационных средств воздушно-космической обороны наземного базирования и организации технической эксплуатации средств ракетно-космической обороны.

РЛС "Воронеж" - ряд российских надгоризонтных радиолокационных станций наземного эшелона СПРН, работающих в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.

В июле 2016 года С.Боев заявил "Интерфаксу", что в поставленные руководством страны сроки по созданию сплошного радиолокационного поля "РТИ" укладывается: "На сегодняшний день все ракетоопасные направления надежно прикрыты".