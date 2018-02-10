Сделка по покупке "Морского старта" будет завершена в марте этого года - S7



Плавучий космодром Морской старт.

Источник: © Фото : Sea Launch SA Плавучий космодром Морской старт.Источник: © Фото : Sea Launch SA

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Группа S7 планирует через месяц завершить все процедуры, связанные с закрытием сделки по приобретению ракетно-космического комплекса "Морской старта", сообщает S7 Space.

"S7 Group готовится к закрытию сделки по покупке ракетно-космического комплекса "Морской старт". Завершение всех процедур, являющихся частью данной сделки, планируется в марте 2018 года", - говорится в сообщении компании.

В настоящий время группой компаний S7 получен ряд ключевых лицензий госорганов США (в том числе в январе 2018 года) и одобрение сделки Госдепартаментом США.

Ранее S7 уже было получено одобрение покупки комплекса "Морской старт" комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS) и управлением по технологической безопасности (DTSA).

После возобновления работы комплекса в 2019 году S7 рассчитывает за четыре года произвести свыше десяти запусков.

"S7 Group планирует возобновить пусковую деятельность ракетно-космического комплекса "Морской старт" в конце 2019 года. Оператором пусков выступит дочернее предприятие ООО "С7 Космические Транспортные Системы" (S7 Space). В планах компании осуществить 12 запусков с РКК "Морской старт" в период с 2019 по 2022 годы", - говорится в сообщении.

В настоящее время S7 Group организованы работы по выводу космического комплекса из режима консервации, а также производится заказ летной материальной части для подготовки к пусковой деятельности.

Ряд ключевых производителей космических аппаратов уже проявили свою заинтересованность в предоставлении им пусковых услуг с помощью РКК "Морской старт".

Консорциум Sea Launch по коммерческим запускам спутников с морского космодрома в Тихом океане был создан в 1995 году. На первом этапе его акционерами выступили американская Boeing (40%), российская РКК "Энергия" (25%), украинские ГКБ "Южное" и ГП "Южмаш" (вместе 15%), а также англо-норвежская Кvaerner Group (20%).

После реорганизации в 2010 году 95% акций компании владела Energia Overseas Limited (EOL) - "внучка" РКК "Энергия" (РФ), 3% - американской Boeing, 2% - норвежской Aker Solutions.

С 1995 года по май 2014 года по программе Sea Launch выполнено 36 пусков РН "Зенит-3SL", в том числе 33 успешных. В августе 2014 года Sea Launch объявил о приостановке запусков в рамках программы по снижению расходов во избежание ожидаемого дефицита пусковой программы и о возобновлении пусков в середине 2015-2016 годов.

В сентябре 2016 года Sea Launch SA и российская S7 Group объявили о достигнутой договоренности о покупке активов Sea Launch. Закрытие сделки планировалось на 2017 год, после получения одобрения директората по контролю оборонной торговли (DDTC) и комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS).

По планам S7, озвученным осенью 2016 года, вывести комплекс из консервации и начать пусковую деятельность планируется через 18 месяцев после одобрения сделки - ориентировочно в конце 2018 года. Планировалось, что без вложений в модернизацию плавучего космодрома "Морской старт" компания сможет осуществить до 70 пусков в течение 15 лет.

S7 Space - первая частная компания, осуществляющая пусковую деятельность. В декабре 2017 года по заказу РКК "Энергия" S7 Space выступила оператором запуска с космодрома Байконур космического аппарата "Ангосат-1", обеспечив комплекс работ по аналитической интеграции спутника с космическим ракетным комплексом "Зенит-М", анализу и управлению миссией.