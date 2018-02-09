Снова 75-местная версия самолета SSJ100

Как сообщил веб-ресурс ATO.ru , руководство компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) запустило программу по созданию новой, уменьшенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), рассчитанной на 75 мест. Решение о начале проработки соответствующего вопроса было принято в середине января 2018 г. Ожидается, что машину введут в эксплуатацию в 2022 г., сообщили ATO.ru в ГСС.

Модель регионального самолета Russian Regional Jet RRJ-75 в классе вместимости 75 мест, 2005 год (с) www.aviationmodels-online.com

Проект был запущен после того, как производитель получил предварительный заказ на 100 таких машин от неназванной российской авиакомпании, пишет издание FlightGlobal со ссылкой на президента ГСС Александра Рубцова. По словам топ-менеджера, проект потребует инвестиций в размере "нескольких сотен миллионов долларов".

Модифицированный вариант на базе SSJ 100 получит укороченное крыло. Также будет усовершенствована кабина пилота и внедрен обновленный комплекс авионики, унифицированный с перспективным российским узкофюзеляжным самолетом МС-21. Сейчас в компании обсуждаются варианты изготовления крыла с применением композитных материалов, что облегчит вес самолета.

Также пока прорабатывается вопрос по силовым установкам для нового ВС. Нынешний вариант двигателя SaM146 производства PowerJet слишком большой для уменьшенной версии SSJ 100, поэтому он будет или доработан, или заменен на другой мотор российского или иностранного производства, рассказал Александр Рубцов. Сейчас рассматриваются такие варианты моторов, как ПД-7 Объединенной двигателестроительной корпорации и PW1200G Pratt & Whitney (последний также предназначен для японского регионального самолета MRJ). Решение по силовым установкам будет принято в 2018 г.

Отвечая на вопрос ATO.ru о том, какова потребность рынка в таких ВС, в ГСС рассказали, что для России эта цифра составляет 200-300 машин. За рубежом может потребоваться до 1000 бортов этого типа.

В ноябре 2017 г. сообщалось, что ГСС планировали определиться с новой модификацией самолета (укороченной или удлиненной) в I квартале 2018 г. Важным фактором называлась возможность модернизации силовой установки SaM146 для увеличения тяги, достаточной для удлиненной версии. В связи с большим интересом к уменьшенной версии SSJ 100 планы по разработке удлиненной модификации были отложены. Александр Рубцов объяснил это тем, что увеличение вместимости SSJ приведет к конкуренции с самолетами Bombardier CSeries, а ГСС пока не намерены входить в этот сегмент.

Топ-менеджер добавил, что новое воздушное судно может быть названо MC-21-75 в маркетинговых целях. Ранее "Российская газета" сообщала, что в ГСС вели переговоры по версии SSJ 75 с потенциальным заказчиком, которому предполагалось представить проект нового ВС до конца февраля. "В настоящий момент проект обсуждается, прорабатывается. Речь идет о десятках самолетов", - говорил Рубцов в ноябре 2017 г., не раскрывая возможного эксплуатанта таких машин. В апреле прошлого года издание "Коммерсант" писало о том, что Минпромторгом и Минтрансом разрабатывались новые меры по продвижению и увеличению продаж SSJ 100 на российском рынке. Планировалось наладить сеть для перевозок между городами с населением более 200 тыс. чел. российскими региональными самолетами на базе авиакомпании Red Wings.

Ранние предложения по семейству региональных самолетов Russian Regional Jet (RRJ) различной вместимости, 2005 год (c) superjet.wdfiles.com