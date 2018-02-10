Эксперты сравнили российский истребитель Су-35 с американским F-35
|
|
Истребитель Су-35.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Аналитики издания National Interest сравнили российский истребитель четвертого поколения Су-35 с американскими самолетами-невидимками пятого поколения F-22 и F-35.
Американские эксперты выразили уверенность, что Су-35 совершенно не уступает истребителям четвертого поколения, произведенным в США. При этом они решили проанализировать, способен ли российский самолет противостоять истребителям пятого поколения F-22 и F-35.
В основу сравнения легли боевые действия с участием Су-35 на дальнем и ближнем расстояниях.
Аналитики отметили, что системы радиоподавления и вооружения, а также скорость российского самолета позволяют ему успешно вести безвизуальный бой. В ближнем бою Су-35 получает преимущество за счет своей маневренности.
В связи с этим издание считает, что в случае боя между Су-35 и F-35 американский самолет столкнется со сложностями, так как, помимо перечисленных характеристик, российский истребитель при помощи наземных РЛС низких частот, инфракрасных поисково-следящих систем и пассивной фазированной антенны, сможет быстрее обнаружить своего противника-"невидимку" и приблизиться к нему на расстояние нанесения удара.
Однако издание предполагает, что американский стелс-истребитель успеет запустить достаточно большое количество ракет до момента приближения Су-35.
В итоге эксперты пришли к выводу, что по-настоящему оценить два истребителя можно только при реальном бое между ними.
Су-35 введен в эксплуатацию в 2014 году.
F-35 принят на вооружение в США в 2015 году.
Ранее портал iz.ru сообщал, что военные аналитики сравнили танк Т-90 с американским "Абрамсом" и китайским танком "Тип-99".
|
10.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.09.2016 5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
12.10.2016 10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
10.10.2016 NI составил топ-5 самых мощных российских и американских вооружений
19.04.2016 Олег Сиенко: "Армата" ручной работы в три раза дешевле "Абрамса"
03.06.2015 Могущественный российский танк «Армата»: надо ли тревожиться Америке? ("The National Interest", США)
24.02.2015 Америку пугают русскими ракетами
27.03.2013 Новый лидер в торговле оружием