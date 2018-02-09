Ю.Борисов: Минобороны после 2020 года будет решать вопрос о заключении крупных контрактов на покупку танка "Армата"
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Танк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
ЦАМТО, 9 февраля. Минобороны после 2020 года будет решать вопрос о заключении крупных контрактов на покупку новейшего танка "Армата". Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.
"Государственные испытания начнутся в этом году и будут продолжаться до конца 2019 года. В 2020 году у нас финиш по всем новым образцам, и после этого мы будем принимать решение о серийных крупных контрактах", – сказал Ю.Борисов в ходе посещения "Уралвагонзавода".
По его словам, для "Арматы" готовится новое вооружение: "Завершаются работы над новым боекомплектом для танка – все виды выстрелов".
"Не секрет, мы уже имеем контракт для опытно-боевой эксплуатации: два батальона танков "Армата" и один батальон тяжелой БМП", – цитирует "РИА Новости" Юрия Борисова.
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09.02.2018
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