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Посол РФ в Индии: переговоры по поставке Нью-Дели ЗРС С-400 находятся "на самой заключительной стадии"

12.02.2018 ЦАМТО 155 0
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Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото
Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 9 февраля. Переговоры между Россией и Индией по поставке ЗРС С-400 "Триумф" находятся "на самой заключительной стадии", подписание контракта может состояться со дня на день, заявил в интервью "РИА Новости" посол РФ в Индии Николай Кудашев.

"Могу вас порадовать хорошими вестями. Насколько мне известно, переговоры находятся на самой заключительной стадии. Эта информация поступила ко мне из Министерства обороны страны. Подписания контрактных документов можно ожидать со дня на день", – сказал Н.Кудашев.

Как отметил российский дипломат, ничего удивительного в том, что переговоры продолжаются длительное время, нет, поскольку этот вопрос – слишком серьезный.

"Он упирается в создание системы ПВО/ПРО Индии, что станет определяющим фактором в решении проблем безопасности воздушного и космического пространства страны на десятилетия. Это стратегический выбор, поэтому взвешенный и ответственный подход сторон – и российской, и индийской – меня, в общем, не удивляет", – цитирует "РИА Новости" Н.Кудашева.
09.02.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф

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