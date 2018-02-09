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Минобороны России продолжит активную закупку новейших РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г"

12.02.2018 ЦАМТО 332 0
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Tornado-S_001
РСЗО "Торнадо-С". Источник: forum.worldoftanks.ru.

ЦАМТО, 9 февраля. Заместитель министра обороны Юрий Борисов в рамках рабочей поездки в Пермь посетил одно из крупнейших в стране предприятий "Мотовилихинские заводы".

"Постараемся загрузить рабочий коллектив до 2027 года нужной для нас продукцией. Все знают, что реактивные системы залпового огня – это очень грозное оружие. Тем более, что "Сплав", а это основной разработчик РСЗО, закончил работу по новым образцам – "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", которые прошли испытания и подтвердили все заданные высокие характеристики. Нас все это устраивает, планы у нас большие", – отметил замглавы военного ведомства в беседе с журналистами.

При этом он заметил, что "Мотовилиху" необходимо оздоровить, предприятие находится на первой стадии процедуры банкротства.

Юрий Борисов сообщил, что вопросы финансового восстановления предприятия будут решаться совместно с госкорпорацией "Ростех".

ПАО "Мотовилихинские заводы" является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".

В 2015 году РСЗО "Торнадо-С" прошла государственные испытания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
09.02.2018
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