Начальники инженерных войск вооруженных сил России и Сирии обсудили перспективы двустороннего сотрудничества



Военнослужащие ВС РФ в Сирии.

Источник: achtungpartisanen.ru Военнослужащие ВС РФ в Сирии.Источник: achtungpartisanen.ru

ЦАМТО, 9 февраля. Начальник инженерных войск вооруженных сил Сирии дивизионный генерал Малик Аси Мухаммад посетил Международный противоминный центр ВС РФ в подмосковном Нахабино, где ознакомился с организацией учебного процесса, учебно-материальной базой и инфраструктурой центра.

В ходе встречи с начальником инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким Малик Аси Мухаммад обсудил перспективы двустороннего сотрудничества в области инженерного обеспечения.

Особое внимание представитель сирийской армии уделил оборудованию объектов учебно-материальной базы, а также российским средствам поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера, которые применялись при разминировании городов Алеппо, Дэйр-эз-Зора и Пальмиры.

Малик Аси Мухаммад поблагодарил российских специалистов за подготовку сирийских коллег на базе филиала Международного противоминного центра в Хомсе, в котором за минувший год было обучено более 1000 саперов для всех силовых структур Сирии.

"Договорились продолжать двустороннее сотрудничество и пригласили сирийскую делегацию принять участие в III Международной конференции по разминированию, которая состоится в мае этого года в Москве", – цитирует Юрия Ставицкого Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.