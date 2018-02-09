Минобороны РФ будет решать вопрос о крупных закупках "Арматы" после 2020 года
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Танки Т-14 "Армата".
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Замглавы военного ведомства Юрий Борисов заявил, что государственные испытания начнутся в 2018 году и будут продолжаться до конца 2019 года
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ после 2020 года будет решать вопрос о заключении крупных контрактов на покупку "Арматы", сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.
"Государственные испытания начнутся в этом году и будут продолжаться до конца 2019 года. В 2020 году у нас финиш по всем новым образцам, после этого мы будем принимать решение о серийных крупных контрактах", - сообщил Борисов журналистам в пятницу в ходе посещения "Уралвагонзавода".
По его словам, для "Арматы" готовится новое вооружение. "Завершаются работы над новым боекомплектом для танка. Все виды выстрелов", - заявил он.
"Не секрет, мы уже имеем контракт для опытно-боевой эксплуатации: два батальона танков "Армата" и один батальон тяжелой БМП", - сообщил Борисов.
Танк Т-14
В конце декабря 2017 года главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил о заключении контракта на поставку в вооруженные силы опытно-промышленной партии танков "Армата". Главком уточнил, что предприятия ОПК проводят отладку "Арматы" в соответствии с запланированными сроками. О том, что новая госпрограмма вооружения на 2018-2027 годы предполагает серийные поставки танков "Армата" еще в ноябре 2017 года заявлял вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
В апреле 2016 года заместитель гендиректора "Уралвагонзавода", выпускающего "Армату", Вячеслав Халитов сообщал, что первая партия из 100 танков поступит в войска в 2017-2018 годах. Он не уточнял, входят ли в эту партию опытные образцы, переданные военным для испытаний.
Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.
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09.02.2018
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