Глава ОСК: большой десантный корабль "Иван Грен" будет сдан флоту к концу весны



Большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен".

Источник: Виталий Невар / www.newkaliningrad.ru Большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен".Источник: Виталий Невар / www.newkaliningrad.ru

Корабль был спущен на воду в мае 2012 года и сейчас проходит испытания

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Передача флоту большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен" должна состояться к концу весны.

Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Ждем, что называется, с минуты на минуту. Задача - закончить все мероприятия. Я не буду конкретные сроки называть, но, думаю, к концу весны мы должны все закончить", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь строящего корабль Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов сообщил ТАСС, что его госиспытания планируется завершить в конце февраля.

О корабле

"Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро".

Он был заложен на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. 30 ноября 2017 года "Иван Грен" вышел в Балтийское море, где начал выполнение программы госиспытаний.

Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 мм, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.