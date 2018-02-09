Глава ОСК: большой десантный корабль "Иван Грен" будет сдан флоту к концу весны
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Большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен".
Источник: Виталий Невар / www.newkaliningrad.ru
Корабль был спущен на воду в мае 2012 года и сейчас проходит испытания
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Передача флоту большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен" должна состояться к концу весны.
Об этом в пятницу сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
"Ждем, что называется, с минуты на минуту. Задача - закончить все мероприятия. Я не буду конкретные сроки называть, но, думаю, к концу весны мы должны все закончить", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь строящего корабль Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов сообщил ТАСС, что его госиспытания планируется завершить в конце февраля.
О корабле
"Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро".
Он был заложен на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. 30 ноября 2017 года "Иван Грен" вышел в Балтийское море, где начал выполнение программы госиспытаний.
Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 мм, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.
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09.02.2018
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