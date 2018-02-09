В Минобороны рассказали о сроках поставки танков "Армата"



Демонстрация танка Т-14 Армата. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Демонстрация танка Т-14 Армата. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 фев - РИА Новости. Минобороны после 2020 года будет решать вопрос о заключении крупных контрактов на покупку новейшего танка "Армата", сообщил в пятницу замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

"Государственные испытания начнутся в этом году и будут продолжаться до конца 2019 года. В 2020 году у нас финиш по всем новым образцам, и после этого мы будем принимать решение о серийных крупных контрактах", - сказал Борисов, приехавший на "Уралвагонзавод".

По его словам, для "Арматы" готовится новое вооружение: "Завершаются работы над новым боекомплектом для танка - все виды выстрелов".

"Не секрет, мы уже имеем контракт для опытно-боевой эксплуатации: два батальона танков "Армата" и один батальон тяжёлой БМП", - сообщил замминистра.