Airbus признал исключительное качество продукции ВСМПО-АВИСМА
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Экспозиция ВСМПО-АВИСМА на 17-й Меджународной выставке компонентов, деталей и комплектующих промышленного оборудования «M-TECH 2013».
Источник: Ростех
Корпорация ВСМПО-АВИСМА Госкорпорации Ростех стала первым российским партнером компании Airbus, которую авиастроительный концерн назвал поставщиком с лучшим качеством продукции. С таким заявлением 6 февраля выступил представитель Airbus Орацио Ланцотти.
Встреча Орацио Ланцотти с заместителем генерального директора по маркетингу и сбыту Олегом Ледером, директором по науке и технологии Михаилом Ледером, директором по качеству Александром Кожуровым и директором по производству Олегом Рябовым состоялась 6 февраля в музейно-выставочном центре ВСМПО. Орацио Ланцотти вручил топ-менеджерам корпорации изящную хрустальную статуэтку – знак признания российского предприятия поставщиком качественной продукции для крупнейшего европейского авиастроителя.
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА стала нашим первым партнером из России, которому мы вручаем награду Best improvement за работу в области повышения качества продукции. Руководство нашей компании считает, что ваше предприятие очень хорошо работало в минувшем году, поэтому я сегодня здесь, в Верхней Салде, и с большим удовольствием передаю вам эту награду. Рад поздравить и выразить надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество», – сказал Орацио Ланцотти.
«Эта награда в большей степени означает уверенность Airbus в ВСМПО, в том, что наше предприятие сможет справиться не только со штатными поставками в полном объеме, но и найти выход из любой проблемной ситуации. Именно это и оценил наш зарубежный партнер. Такая награда очень ценна для корпорации ВСМПО-АВИСМА», – констатировал Олег Ледер.
Напомним, в 2017 году на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском Европейский авиастроительный концерн Airbus вручил корпорации ВСМПО-АВИСМА сертификат о расширении номенклатуры поставок российского титана для новых проектов компании.
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08.02.2018
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