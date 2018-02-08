Истребители Су-27 Балтийского флота крылатыми ракетами отразили удар условного противника
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Истребитель Су-27.
Источник: rg.ru
В общей сложности, в маневрах, которые проводились в рамках проверки сил ПВО флота, были задействованы около десяти самолетов морской авиации
КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Летчики-истребители авиабазы морской авиации Балтийского флота в Калининградской области отразили крылатыми ракетам условный удар противника, нанесенный такими же средствами поражения, сообщил ТАСС в четверг официальный представитель флота Роман Мартов.
"В роли условного противника выступили многоцелевые истребители Су-30СМ, которые, по легенде учений, осуществили пуски крылатых ракет по объектам военной инфраструктуры Балтийского флота", - рассказал он.
Для отражения удара по тревоге были подняты экипажи всепогодных истребителей Су-27 морской авиации флота, дислоцированные в Калининградской области. "Экипажи Су-27 своевременно обнаружили и захватили цели крылатыми ракетами класса "воздух-воздух", успешно уничтожив их на заданном рубеже", - отметил Мартов.
В общей сложности, в маневрах, которые проводились в рамках проверки сил ПВО флота, были задействованы около десяти самолетов морской авиации.
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08.02.2018
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