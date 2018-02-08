Истребители Су-27 Балтийского флота крылатыми ракетами отразили удар условного противника



Истребитель Су-27.

Источник: rg.ru Истребитель Су-27.Источник: rg.ru

В общей сложности, в маневрах, которые проводились в рамках проверки сил ПВО флота, были задействованы около десяти самолетов морской авиации

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Летчики-истребители авиабазы морской авиации Балтийского флота в Калининградской области отразили крылатыми ракетам условный удар противника, нанесенный такими же средствами поражения, сообщил ТАСС в четверг официальный представитель флота Роман Мартов.

"В роли условного противника выступили многоцелевые истребители Су-30СМ, которые, по легенде учений, осуществили пуски крылатых ракет по объектам военной инфраструктуры Балтийского флота", - рассказал он.

Для отражения удара по тревоге были подняты экипажи всепогодных истребителей Су-27 морской авиации флота, дислоцированные в Калининградской области. "Экипажи Су-27 своевременно обнаружили и захватили цели крылатыми ракетами класса "воздух-воздух", успешно уничтожив их на заданном рубеже", - отметил Мартов.

В общей сложности, в маневрах, которые проводились в рамках проверки сил ПВО флота, были задействованы около десяти самолетов морской авиации.