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Компания TAI близка к подписанию контракта на поставку Пакистану 30 ударных вертолетов T-129 ATAK

09.02.2018 ЦАМТО 200 1
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T-129
Турецкий ударный вертолет Т-129. Источник: www.trdefence.com.

ЦАМТО, 8 февраля. Вице-президент по маркетингу компании Turkish Aerospace Industries (TAI) Тамер Озмен (Tamer Ozmen) в ходе выставки Singapore Airshow-2018 заявил о том, что компания близка к подписанию контракта на поставку Пакистану 30 ударных вертолетов T-129 ATAK.

Кроме того, как сообщает Shephard со ссылкой на Т.Озмена, в декабре 2017 года TAI получила запрос об информации в рамках предстоящего тендера на поставку 8 или более вертолетов от Таиланда, ведется диалог с Филиппинами. Руководство Бангладеш высказало заинтересованность в приобретении T-129 ATAK, а также новых беспилотных летательных аппаратов "Анка" класса MALE. Переговоры по приобретению БЛА также ведутся с Малайзией и Индонезией.

Как ранее сообщал ЦАМТО, министр оборонной промышленности Пакистана Рана Танвир Хуссейн (Rana Tanveer Hussain) 25 ноября 2017 года подтвердил намерение приобрести для Вооруженных сил страны 30 ударных вертолетов T129 ATAK, разработанных Turkish Aerospace Industries совместно с AgustaWestland. В ходе визита в Турцию министр сообщил, что процедура закупки вертолетов для СВ Пакистана "завершена на 90%", добавив, что сторонам осталось согласовать некоторые финансовые аспекты предполагаемой сделки.
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Бангладеш
Индонезия
Малайзия
Пакистан
Таиланд
Турция
Филиппины
Продукция
Т-129
Компании
AgustaWestland
Leonardo
TAI
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
11874
№1
09.02.2018 10:18
Солидно Пакистан затаривается: 12 AH-1Z,4 Ми-35,3 WZ-10,сейчас 30 Мангуст.
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