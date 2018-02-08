ВКС России приступают к опытно-боевой эксплуатации истребителей пятого поколения Су-57
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Самолет Су-57. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
ЦАМТО, 8 февраля. ВКС России приступают к опытно-боевой эксплуатации истребителей пятого поколения Су-57. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замминистра обороны Юрий Борисов.
"Мы берем Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончились", – сказал Ю.Борисов журналистам в ходе посещения авиазавода в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).
В 2018 году, как отметил замминистра, будет подписан контракт на поставку установочной партии Су-57. "Мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью – 12 самолетов", – уточнил Ю.Борисов.
По его словам, первые два самолета из этой партии могут поступить в войска уже в 2019 году. Он добавил, что ранее в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА (Су-57) было изготовлено 12 самолетов, 10 из которых активно участвуют в летных испытаниях.
Отвечая на вопрос о ситуации с двигателем второго этапа для Су-57, замглавы военного ведомства ответил, что "пока трудно судить, потому что у нас был всего один полет. Вроде все нормально, но вы понимаете, это комплекс испытаний, долго надо летать. Как правило, такие испытания длятся два-три года", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.
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08.02.2018
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