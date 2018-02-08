Минобороны в 2018 году получит 14 истребителей Су-30СМ и 10 учебно-боевых Як-130
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Многоцелевой высокоманевренный истребитель Су-30СМ на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Источник: ТАСС/Сергей Бобылев
По словам замглавы ведомства, 17 самолетов уже находятся в цехе окончательной сборки
ИРКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ в 2018 году получит 14 истребителей Су-30СМ и десять учебно-боевых самолетов Як-130, сообщил замглавы ведомства Юрий Борисов в четверг в ходе посещения Иркутского авиационного завода (входит в корпорацию "Иркут").
"В этом году объем производственной программы - всего 24 самолета: десять самолетов Як-130, 12 самолетов для ВКС и два для ВМФ - Су-30СМ", - сказал Борисов.
По его словам, 17 самолетов уже находятся в цехе окончательной сборки, что позволит сдать их вовремя.
"Як-130 - сейчас 92 самолета в строю, есть планы по закупке и дальше, мы будем обсуждать длительный контракт, в этом году его будем заключать", - сказал замминистра. Он добавил, что в рамках Государственной программы вооружения будет заключен большой контракт и на самолеты Су-30СМ.
Модернизация истребителей
Говоря о Су-30СМ, Борисов отметил, что в 2018 году начнется работа по модернизации этих истребителей.
"Модернизацию планируется в этом году открыть, а завершить первый этап в 2019 году, пойдут уже модернизированные машины", - заявил замминистра.
По его словам, сейчас в России в эксплуатации находится 100 самолетов Су-30СМ. "Они хорошо себя зарекомендовали в Сирии, показали все свои боевые возможности. Предстоит модернизация этого самолета и в плане импортозамещения, и в плане адаптации новых авиационных средств поражения", - сказал Борисов, отметив, что эти истребители будут служить до 40 лет.
О самолетах Як-130 и Су-30СМ
Як-130 - российский турбореактивный учебно-боевой самолет. Предназначен для обучения курсантов летных училищ на разных режимах полета и применения вооружений, характерных для самолетов 4-го и 5-го поколений; также может использоваться в качестве легкого штурмовика.
Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является дальнейшим развитием Су-30МКИ и последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Первые контракты на поставку Су-30СМ российской армии были заключены в 2012 году.
Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.
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08.02.2018
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