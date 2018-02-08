Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны получит 14 истребителей Су-30СМ в 2018 году

09.02.2018 РИА Новости 387 0
0
Понравилась новость?
 +1
Многоцелевые истребители Су-30СМ
Многоцелевые истребители Су-30СМ.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

ИРКУТСК, 8 фев - РИА Новости. Минобороны РФ в 2018 году получит 14 истребителей Су-30СМ, сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

"В этом году объём производственной программы всего 24 самолёта: 10 самолётов Як-130, 12 самолётов для ВКС и 2 для ВМФ - Су-30СМ", - заявил Борисов в ходе посещения Иркутского авиационного завода (входит в корпорацию "Иркут").

По его словам, 17 самолётов уже находятся в цехе окончательной сборки, что позволит их сдать вовремя.

"Як-130 - сейчас 92 самолёта в строю, есть планы по закупке и дальше, мы будем обсуждать длительный контракт, в этом году его будем заключать", - сказал замминистра.

Он добавил, что в рамках Государственной программы вооружения большой контракт будет заключён и на самолеты Су-30СМ.
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Як-130
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.02 12:35
  • 1
За последние пять лет для ВФМ построили более 60 кораблей и катеров
  • 09.02 12:30
  • 78
Подстава над Идлибом
  • 09.02 12:24
  • 1
Модернизацию истребителей Су-30СМ начнут в этом году
  • 09.02 12:14
  • 2
В Минобороны оценили боевое применение Су-35 в Сирии
  • 09.02 12:11
  • 210
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 09.02 12:08
  • 1
США пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия
  • 09.02 11:59
  • 58
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
  • 09.02 11:31
  • 25
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 09.02 10:20
  • 464
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.02 10:18
  • 1
Компания TAI близка к подписанию контракта на поставку Пакистану 30 ударных вертолетов T-129 ATAK
  • 09.02 10:11
  • 49
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 09.02 09:55
  • 2
Новая украинская ракета может бить на 450 километров
  • 09.02 09:54
  • 1287
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.02 09:52
  • 178
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 09.02 09:50
  • 64
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
другие обсуждаемые темы