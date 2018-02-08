Минобороны получит 14 истребителей Су-30СМ в 2018 году
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Многоцелевые истребители Су-30СМ.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
ИРКУТСК, 8 фев - РИА Новости. Минобороны РФ в 2018 году получит 14 истребителей Су-30СМ, сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.
"В этом году объём производственной программы всего 24 самолёта: 10 самолётов Як-130, 12 самолётов для ВКС и 2 для ВМФ - Су-30СМ", - заявил Борисов в ходе посещения Иркутского авиационного завода (входит в корпорацию "Иркут").
По его словам, 17 самолётов уже находятся в цехе окончательной сборки, что позволит их сдать вовремя.
"Як-130 - сейчас 92 самолёта в строю, есть планы по закупке и дальше, мы будем обсуждать длительный контракт, в этом году его будем заключать", - сказал замминистра.
Он добавил, что в рамках Государственной программы вооружения большой контракт будет заключён и на самолеты Су-30СМ.
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08.02.2018
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