Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Укрспецэкспорт" о претензиях Хорватии по некачественному ремонту МиГ-21: Это всё из-за России...

08.02.2018 Военное обозрение 489 1
0
Понравилась новость?
 0

На Украине по-своему отреагировали на претензии хорватского министерства обороны по поводу некачественно осуществлённого компанией "Укрспецэкспорт" ремонта истребителей МиГ-21, остающихся на вооружении ВВС Хорватии. Напомним, что из Минобороны балканского государства в Киев поступили требования о полной замене 4-х из 12-ти "отремонтированных" истребителей в связи с тем, что после ремонта эксплуатировать эти военные самолёты опасно. Недавний инцидент с ЧП на борту "отремонтированного" МиГ-21 во время выполнения тренировочного полёта едва не привёл к трагедии, которую удалось избежать лишь благодаря мастерству хорватского пилота, как отмечено в хорватской прессе.

В "Укрспецэкспорте" не нашли ничего более в такой ситуации подходящего, нежели переложить вину (внимание!) на Российскую Федерацию. В компании заявляют, что никаких официально присланных на Украину требований от хорватского военного ведомства нет.

Из заявления украинской компании:

На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации министерства обороны Республики Хорватия у ГК "Укрспецэкспорт" нет. И мы вынуждены констатировать тот факт, что появление неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренцией со стороны России.

Судя по всему, "недобросовестная конкуренция" России распространяется ещё и на влияние в хорватской прессе, ведь материал с комментариями представителей МО Хорватии был опубликован в балканском издании Jutarnji list.

Фейсбук

Сразу же после обвинений в адрес РФ "Укрспецэкспорт" выдвинул обвинения и в адрес самой Хорватии, которая, как заявлено, заключила контракт на ремонт авиатехники с российским холдингом "Вертолёты России". В заявлении украинской компании говорится, что такой контракт "противоречит санкциями Евросоюза".
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хорватия
Продукция
МиГ-21
Компании
Укрспецэкспорт
Проекты
Евросоюз

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
BY
siamsky
934
№1
08.02.2018 02:24
Милые бранятся - только тешатся :)
+2
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.02 12:33
  • 462
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.02 12:29
  • 30
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
  • 08.02 12:18
  • 40
Подстава над Идлибом
  • 08.02 11:56
  • 15
Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
  • 08.02 11:34
  • 54
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 08.02 11:29
  • 13
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 08.02 11:20
  • 19
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 08.02 11:20
  • 109
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 08.02 11:02
  • 7
Военный эксперт призвал лучше вооружать российских пилотов в горячих точках
  • 08.02 11:02
  • 1
ТОФ может получить корвет проекта "Громкий" с ракетами "Калибр" в 2018 году
  • 08.02 10:45
  • 2
Вертолетное будущее
  • 08.02 10:40
  • 5
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 08.02 10:38
  • 2
Сдача малого ракетного корабля "Вышний Волочек" затягивается из-за проблем с китайскими двигателями
  • 08.02 10:22
  • 190
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 08.02 09:49
  • 9
Производитель боеприпасов "Прибор" наладит выпуск мини-пивоварен
другие обсуждаемые темы