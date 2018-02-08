"Укрспецэкспорт" о претензиях Хорватии по некачественному ремонту МиГ-21: Это всё из-за России...

На Украине по-своему отреагировали на претензии хорватского министерства обороны по поводу некачественно осуществлённого компанией "Укрспецэкспорт" ремонта истребителей МиГ-21, остающихся на вооружении ВВС Хорватии. Напомним, что из Минобороны балканского государства в Киев поступили требования о полной замене 4-х из 12-ти "отремонтированных" истребителей в связи с тем, что после ремонта эксплуатировать эти военные самолёты опасно. Недавний инцидент с ЧП на борту "отремонтированного" МиГ-21 во время выполнения тренировочного полёта едва не привёл к трагедии, которую удалось избежать лишь благодаря мастерству хорватского пилота, как отмечено в хорватской прессе.

В "Укрспецэкспорте" не нашли ничего более в такой ситуации подходящего, нежели переложить вину (внимание!) на Российскую Федерацию. В компании заявляют, что никаких официально присланных на Украину требований от хорватского военного ведомства нет.

Из заявления украинской компании:

На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации министерства обороны Республики Хорватия у ГК "Укрспецэкспорт" нет. И мы вынуждены констатировать тот факт, что появление неправдивой информации обусловлено только недобросовестной конкуренцией со стороны России.

Судя по всему, "недобросовестная конкуренция" России распространяется ещё и на влияние в хорватской прессе, ведь материал с комментариями представителей МО Хорватии был опубликован в балканском издании Jutarnji list.

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Сразу же после обвинений в адрес РФ "Укрспецэкспорт" выдвинул обвинения и в адрес самой Хорватии, которая, как заявлено, заключила контракт на ремонт авиатехники с российским холдингом "Вертолёты России". В заявлении украинской компании говорится, что такой контракт "противоречит санкциями Евросоюза".