Глава Минобороны Украины выразил уверенность, что США передадут комплексы Javelin в 2018 году

Украина получит американские противотанковые комплексы Javelin уже в этом году. Об этом в среду, 7 февраля, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 112 Украина.

mil.gov.ua

Я хотел бы сказать точно: мы получим Джевелины своевременно… В этом году точно

- сказал Полторак.

Как ранее сообщалось, в декабре президент США Дональд Трамп одобрил продажу летального оружия Украине. По данным американских СМИ, в список вооружений входят Javelin на сумму около 50 млн долларов. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счёт бюджета США.

Украинские военные уже приступили к подготовке операторов для переносного противотанкового ракетного комплекса ,пишут украинские СМИ. Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко отмечал, что поставки и прием на вооружение украинской армии ожидаются в первом полугодии текущего года.