На 33-ем судоремонтном заводе в Балтийске введены в эксплуатацию два новых производственных участка



33-й судоремонтный завод.

Источник: korabel.ru 33-й судоремонтный завод.Источник: korabel.ru

ЦАМТО, 7 февраля. На 33-ем судоремонтном заводе в Балтийске (входит в АО "ОСК) введены в эксплуатацию участок экспертизы и сервисного обслуживания объектов Гостехнадзора (ГТН) и участок по ремонту радиоэлектронной техники.

Участок экспертизы и сервисного обслуживания объектов ГТН проводит техническое диагностирование и освидетельствование оборудования, работающего под давлением, а также подъемных сооружений с целью продления сроков безопасной эксплуатации. Для выполнения работ с новым оборудованием специалисты подразделения прошли обучение с последующей аттестацией.

На участке по ремонту радиоэлектронной техники производится ремонт и сервисное обслуживание радиоэлектронного оборудования, выполняются работы по модернизации и установке новых типов радиолокационных станций, осуществляется своевременное и качественное выполнение обязательств в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования.

Работа новых производственных участков позволит увеличить объем ремонта и сервисного обслуживания на 33-ем СРЗ, дополнительно обеспечит рабочими местами население Балтийска, а также позволит комплексно проводить ремонт кораблей и судов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".