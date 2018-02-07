На 33-ем судоремонтном заводе в Балтийске введены в эксплуатацию два новых производственных участка
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33-й судоремонтный завод.
Источник: korabel.ru
ЦАМТО, 7 февраля. На 33-ем судоремонтном заводе в Балтийске (входит в АО "ОСК) введены в эксплуатацию участок экспертизы и сервисного обслуживания объектов Гостехнадзора (ГТН) и участок по ремонту радиоэлектронной техники.
Участок экспертизы и сервисного обслуживания объектов ГТН проводит техническое диагностирование и освидетельствование оборудования, работающего под давлением, а также подъемных сооружений с целью продления сроков безопасной эксплуатации. Для выполнения работ с новым оборудованием специалисты подразделения прошли обучение с последующей аттестацией.
На участке по ремонту радиоэлектронной техники производится ремонт и сервисное обслуживание радиоэлектронного оборудования, выполняются работы по модернизации и установке новых типов радиолокационных станций, осуществляется своевременное и качественное выполнение обязательств в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования.
Работа новых производственных участков позволит увеличить объем ремонта и сервисного обслуживания на 33-ем СРЗ, дополнительно обеспечит рабочими местами население Балтийска, а также позволит комплексно проводить ремонт кораблей и судов.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
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07.02.2018
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