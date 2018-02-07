Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На 33-ем судоремонтном заводе в Балтийске введены в эксплуатацию два новых производственных участка

08.02.2018 ЦАМТО 231 0
0
Понравилась новость?
 0
33-й судоремонтный завод
33-й судоремонтный завод.
Источник: korabel.ru

ЦАМТО, 7 февраля. На 33-ем судоремонтном заводе в Балтийске (входит в АО "ОСК) введены в эксплуатацию участок экспертизы и сервисного обслуживания объектов Гостехнадзора (ГТН) и участок по ремонту радиоэлектронной техники.

Участок экспертизы и сервисного обслуживания объектов ГТН проводит техническое диагностирование и освидетельствование оборудования, работающего под давлением, а также подъемных сооружений с целью продления сроков безопасной эксплуатации. Для выполнения работ с новым оборудованием специалисты подразделения прошли обучение с последующей аттестацией.

На участке по ремонту радиоэлектронной техники производится ремонт и сервисное обслуживание радиоэлектронного оборудования, выполняются работы по модернизации и установке новых типов радиолокационных станций, осуществляется своевременное и качественное выполнение обязательств в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования.

Работа новых производственных участков позволит увеличить объем ремонта и сервисного обслуживания на 33-ем СРЗ, дополнительно обеспечит рабочими местами население Балтийска, а также позволит комплексно проводить ремонт кораблей и судов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОСК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.02 12:33
  • 462
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.02 12:29
  • 30
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
  • 08.02 12:18
  • 40
Подстава над Идлибом
  • 08.02 11:56
  • 15
Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
  • 08.02 11:34
  • 54
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 08.02 11:29
  • 13
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 08.02 11:20
  • 19
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 08.02 11:20
  • 109
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 08.02 11:02
  • 7
Военный эксперт призвал лучше вооружать российских пилотов в горячих точках
  • 08.02 11:02
  • 1
ТОФ может получить корвет проекта "Громкий" с ракетами "Калибр" в 2018 году
  • 08.02 10:45
  • 2
Вертолетное будущее
  • 08.02 10:40
  • 5
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 08.02 10:38
  • 2
Сдача малого ракетного корабля "Вышний Волочек" затягивается из-за проблем с китайскими двигателями
  • 08.02 10:22
  • 190
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 08.02 09:49
  • 9
Производитель боеприпасов "Прибор" наладит выпуск мини-пивоварен
другие обсуждаемые темы