Судно связи «Иван Хурс» ушло с Северной верфи на ходовые испытания в Балтику



Судно связи "Иван Хурс" (фото Д. Глухов).

Источник: http://www.nordsy.spb.ru/ Судно связи "Иван Хурс" (фото Д. Глухов).Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280, строительство которого завершает Северная верфь, ушло на ходовые испытания в Балтийское море.

Почти триста человек, составляющих экипаж и сдаточную команду судна, в течение месяца плавания проверят работу Главной энергетической установки, систем управления, механизмов и электронного оборудования «Ивана Хурса», проведут скоростные и маневренные испытания, испытания палубных средств и якорного устройства. Судостроителям предстоит закрыть около 150 ходовых удостоверений. В случае успешных результатов ходовых испытаний корабль приступит к государственным испытаниям.

Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.

Судно связи "Иван Хурс" (фото Д. Глухов). Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Основные характеристики судна связи проекта 18280: