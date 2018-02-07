Судно связи «Иван Хурс» ушло с Северной верфи на ходовые испытания в Балтику
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Судно связи "Иван Хурс" (фото Д. Глухов).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280, строительство которого завершает Северная верфь, ушло на ходовые испытания в Балтийское море.
Почти триста человек, составляющих экипаж и сдаточную команду судна, в течение месяца плавания проверят работу Главной энергетической установки, систем управления, механизмов и электронного оборудования «Ивана Хурса», проведут скоростные и маневренные испытания, испытания палубных средств и якорного устройства. Судостроителям предстоит закрыть около 150 ходовых удостоверений. В случае успешных результатов ходовых испытаний корабль приступит к государственным испытаниям.
Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.
|Судно связи "Иван Хурс" (фото Д. Глухов).
|Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
Основные характеристики судна связи проекта 18280:
- Водоизмещение 4 000 тонн
- Длина 95 метров
- Ширина 16 метров
- Скорость 16 узлов
- Дальность плавания 8 000 морских миль
- Экипаж 131 человек
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07.02.2018
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принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
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