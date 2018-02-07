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Судно связи «Иван Хурс» ушло с Северной верфи на ходовые испытания в Балтику

07.02.2018 ПАО СЗ "Северная верфь" 207 0
Разделы: Флот
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Иван Хурс
Судно связи "Иван Хурс" (фото Д. Глухов).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280, строительство которого завершает Северная верфь, ушло на ходовые испытания в Балтийское море.


Почти триста человек, составляющих экипаж и сдаточную команду судна, в течение месяца плавания проверят работу Главной энергетической установки, систем управления, механизмов и электронного оборудования «Ивана Хурса», проведут скоростные и маневренные испытания, испытания палубных средств и якорного устройства. Судостроителям предстоит закрыть около 150 ходовых удостоверений. В случае успешных результатов ходовых испытаний корабль приступит к государственным испытаниям.


Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.


Судно связи "Иван Хурс" (фото Д. Глухов).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

Основные характеристики судна связи проекта 18280:

  • Водоизмещение 4 000 тонн
  • Длина 95 метров
  • Ширина 16 метров
  • Скорость 16 узлов
  • Дальность плавания 8 000 морских миль
  • Экипаж 131 человек
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Северная верфь
Проекты
18280

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