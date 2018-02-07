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На предприятии в Лорьяне состоялась церемония спуска на воду шестого фрегата класса FREMM для ВМС Франции

08.02.2018 ЦАМТО 250 0
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FREMM
Фрегат типа FREMM на ходовых испытаниях.
Источник: navaltoday.com

ЦАМТО, 7 февраля. Naval Group (ранее DCNS) объявила о состоявшейся 1 февраля на предприятии в Лорьяне церемонии спуска на воду многоцелевого фрегата "Норманди" (Normandie) класса FREMM, предназначенного для ВМС Франции.

"Норманди" является восьмым фрегатом класса FREMM, построенным во Франции и шестым, строящимся для французских ВМС по контракту, подписанному с Европейским управлением по закупкам вооружений (OCCAR), действовавшим от имени Генеральной дирекции по вооружениям МО Франции (DGA).

Ходовые испытания фрегата "Норманди" должны начаться осенью 2018 года, а его передача французскому флоту запланирована на лето 2019 года.

FREMM –это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под управлением OCCAR. Первоначально в рамках достигнутого 7 ноября 2002 года соглашения для ВМС Франции и Италии планировалось построить 27 кораблей FREMM, включая 17 фрегатов для французского флота. Однако в последующий период общее количество запланированных к постройке фрегатов для ВМС Франции сократилось до 8 ед. Первые 6 кораблей будут поставлены в противолодочной версии, 7-й и 8-й фрегаты будут построены в варианте ПВО.

Церемония закладки головного фрегата для ВМС Франции, "Акитэн" (D650), состоялась на верфи в Лорьяне в декабре 2007 года. Он был спущен на воду 29 апреля 2010 года и передан заказчику 23 ноября 2012 года. Строительство "Норманди" (второй корабль серии FREMM, изначально предназначенный для ВМС Франции) началось в октябре 2009 года. Предполагалось, что он будет поставлен французскому флоту к 2015 году, однако фрегат был передан ВМС Египта в рамках подписанного в феврале 2015 года контракта. Для его замены строится дополнительный корабль (под тем же названием "Норманди"). 12 июня 2015 года французскому флоту был передан второй фрегат серии – (D652) "Прованс" (формально третий с учетом "Норманди"), 16 марта 2016 года – третий, (D653) "Лангедок", а 11 апреля 2017 года – четвертый, (D654) "Овернь" (Auvergne).

В настоящее время на предприятии в Лорьяне ведется строительство следующих фрегатов серии. Церемония спуска на воду пятого корабля, "Бретань" (D655), прошла 16 сентября 2016 года. Его поставка запланирована на 2018 год. Резка стали для фрегата "Эльзас", который будет построен в версии ПВО, началась в июне 2016 года. Его строительство должно начаться весной 2018 года.

DCNS стремится ускорить работы с целью обеспечения поставки первых шести кораблей французскому флоту к середине 2019 года в соответствии с "Законом о военных программах на 2014-2019 гг.". Два фрегата в версии ПВО будут поставлены до конца 2022 года. Новые корабли заменят состоящие на вооружении фрегаты класса F70 "Жорж Леги", F67 "Турвиль" и "Д'Эстьен д'Орве".

Два корабля FREMM были проданы иностранным заказчикам. Первый, 701 "Мохаммед VI", был поставлен ВМС Марокко 30 января 2014 года, а "Норманди" под наименованием FFG-1001 "Тахия Миср" передан ВМС Египта в июне 2015 года.
07.02.2018
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Страны
Египет
Италия
Марокко
Франция
Компании
DCNS
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Проекты
DCNS FREMM
Oliver Hazard Perry

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