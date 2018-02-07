Скворцова: число годных без ограничений к службе в армии увеличилось на 4,5% в 2017 году



Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Министр здравоохранения России отметила, что этому способствовали положительные тренды в детской медицине

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Положительные изменения в детской медицине помогли увеличить число призывников, годных к службе в армии без ограничений. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации на тему "Проблемы и перспективы развития инфраструктуры детского здравоохранения".

"Положительные тренды в детской медицине сказались на годности молодых людей к службе в армии. Если в 2014 году годными без ограничений и с незначительными ограничениями были признаны 73,5% от всех граждан в возрасте от 18 до 27 лет, освидетельствованных в ходе призывной кампании, то в 2017 году эта цифра увеличилась на 4,5%", - сказала министр.

Увеличился охват диспансеризацией детей и подростков. "Если в 2013 году, когда была восстановлена ежегодная диспансеризация детей, было осмотрено 14 млн человек, то в 2017 году, по предварительным данным, было осмотрено 24,7 млн детей", - сказала она.

"К первым и вторым группам здоровья, то есть к здоровым и практически здоровым, без хронических заболеваний детям, относятся уже 85%, а четвертой и пятой группам здоровья, со сформированными тяжелыми хроническими заболеваниями, - 1,7%", - пояснила Скворцова.