Скворцова: число годных без ограничений к службе в армии увеличилось на 4,5% в 2017 году
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Министр здравоохранения России отметила, что этому способствовали положительные тренды в детской медицине
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Положительные изменения в детской медицине помогли увеличить число призывников, годных к службе в армии без ограничений. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации на тему "Проблемы и перспективы развития инфраструктуры детского здравоохранения".
"Положительные тренды в детской медицине сказались на годности молодых людей к службе в армии. Если в 2014 году годными без ограничений и с незначительными ограничениями были признаны 73,5% от всех граждан в возрасте от 18 до 27 лет, освидетельствованных в ходе призывной кампании, то в 2017 году эта цифра увеличилась на 4,5%", - сказала министр.
Увеличился охват диспансеризацией детей и подростков. "Если в 2013 году, когда была восстановлена ежегодная диспансеризация детей, было осмотрено 14 млн человек, то в 2017 году, по предварительным данным, было осмотрено 24,7 млн детей", - сказала она.
"К первым и вторым группам здоровья, то есть к здоровым и практически здоровым, без хронических заболеваний детям, относятся уже 85%, а четвертой и пятой группам здоровья, со сформированными тяжелыми хроническими заболеваниями, - 1,7%", - пояснила Скворцова.
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07.02.2018
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