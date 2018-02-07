Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
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Новая униформа бортпроводников компании CityJet, демонстрирующаяся на фоне самолета Sukhoi Superjet 100.
Источник: CityJet
Тегеран надеется, что Москва сможет как можно скорее решить вопрос поставок Ирану самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил в интервью РИА Новости посол ИРИ в России Мехди Санаи.
"Со стороны Ирана есть серьезные намерения покупать Superjet, но российская сторона - российская компания - не выполняет договоренность. Они говорят, что должны получить какие-то разрешения, что они не могут без них поставлять", - сказал посол.
По его словам, Иран к поставкам "абсолютно готов". "Речь идет о многих компаниях, которые хотят и готовы закупать SSJ-100. Об этом нужно больше говорить. Потому что все время говорят, что Иран не настроен покупать SSJ-100, но почему? Иран хочет закупать эти лайнеры",- добавил Санаи, отметив, что иранским компаниям Superjet "очень понравился".
РФ и Иран имеют договоренность на поставку 12 самолетов Sukhoi Superjet 100, в дальнейшем может быть заключен контракт на 30 лайнеров, сообщал в начале апреля 2017 года министр энергетики РФ, сопредседатель российско-иранской межправкомиссии Александр Новак. Однако, как поясняли в российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входят ГСС, поставка SSJ-100 в Иран требует одобрения американских производителей комплектующих. Данное одобрение пока не получено.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров.
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07.02.2018
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