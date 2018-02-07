Владимир Кожин: экспорт российских вооружений в 2017 году превысил 15 млрд. долл.



Владимир Кожин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Владимир Кожин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

ЦАМТО, 7 февраля. Прошедший 2017 год был непростым с учетом всех событий, которые происходили. Итоги будет подводить президент, но предварительные результаты мы оцениваем положительно, заявил в интервью "Коммерсанту" помощник президента России по вопросам ВТС Владимир Кожин.

"Поставленные планы реализуются. Часть контрактов буквально в последние дни декабря выполнялась, шли отгрузки продукции", – сообщил он.

По словам В.Кожина, "предварительно план поставок на 2017 год выполнен и составил примерно 15 млрд. долл., вероятно, даже чуть больше. Общий портфель, несмотря ни на что, не снижается и составляет порядка 45 млрд. долл., а новых контрактов на поставку вооружения, военной техники, оказание профильных услуг в 2017 году заключено на сумму более 16 млрд. долл.".

Для справки: накануне, 6 февраля, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил журналистам, что Рособоронэкспорт в 2017 году продал вооружений примерно на 13 млрд. долл. (то есть на субъекты ВТС, имеющие право на самостоятельное ведение ВЭД приходится около 2 млрд. долл. – прим. ЦАМТО).

В интервью "Коммерсанту" В.Кожин отметил, что "в 2017 году довольно сильно изменилась география наших потенциальных партнеров. Мы начали не просто разговаривать, но и заключать контракты, проводить серьезную предконтрактную работу со странами, которые раньше или очень мало закупали у России, или не закупали вообще – например, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Нигер".

Ниже приведены некоторые наиболее интересные вопросы "Коммерсанта" и ответы на них В.Кожина.

– Что касается ограничений, накладываемых на предприятия ОПК? Есть ли понимание как с ними работать?

— Это серьезный вопрос. Особенно нас тревожит пункт о том, что американские коллеги пытаются распространить свою юрисдикцию и воздействие на третьи стороны – страны и их правительства. Они претендуют на истину в последней инстанции, на то, что только они в этом мире определяют, кому и что можно делать, что следует покупать, а что не следует. И это не просто слова: мы знаем, что уже есть активное, очень грубое давление на руководителей государств, которые хотят сотрудничать с нами в области ВТС. Ничего, кроме удивления и непонимания, это не может вызывать…. У каждой страны есть свои интересы, а для этого необходимо обладать серьезными возможностями, в том числе и по линии вооружений. Все хотят иметь лучшее, самое современное и эффективное вооружение, поэтому многие партнеры продолжают курс на сотрудничество с Россией, несмотря на такое неприкрытое, массированное, иногда даже циничное давление.

– Египет решил закупить вертолетов Ка-52К "Катран" для оборудования кораблей типа Mistral. Когда ждать контракта?

– По К-52К "Катран" решение было принято в прошлом году, в мае 2017 года Россия была официально объявлена победителем в этом тендере. Сейчас идет предконтрактная работа, дорабатываются детали и согласовывается количество планируемых к приобретению вертолетов и имущества, необходимого для их последующей эксплуатации. При этом параллельно продолжается активная работа по теме Mistral с точки зрения их дооснащения остальным оборудованием: системами вооружения, системами управления. У нас есть преимущество перед теми, кто также хочет получить эти заказы, и надеемся, что египетские коллеги это оценят. Пока переговоры не закончились, но в 2018 году все будет ясно.

Египет очень был заинтересован в системах ПВО, и в прошлом году мы выполнили полностью обязательства по контракту на поставку зенитных ракетных систем "Антей-2500". Это современный противовоздушный комплекс, идет обучение египетских специалистов и обкатка этого комплекса в Египте. Были разговоры о дополнительных комплексах этой системы, но пока ясности нет – ведутся переговоры.

– На каких условиях договорились о закупке С-400 Москва и Эр-Рияд? О каком количестве систем идет речь?

– С Саудовской Аравией переговоры шли сложно, но документы подписаны, параметры их известны. Не могу сказать, что там все у нас гладко: переговоры продолжаются, в первую очередь потому, что партнеры настаивают сразу на резком рывке, подразумевающем и поставки, и передачу технологий. Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step. Сначала поставка законченного вооружения, освоение и понимание его, ознакомление наших специалистов с возможностями противоположной стороны. Это сложная цепочка, поэтому мы и говорим партнерам, что не надо спешить. Все готово, все согласовано, давайте начнем с поставок и параллельно обсудим локализацию. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы все-таки закончим. Потому что речь там не только о "Триумфе", у нас с Саудовской Аравией контракты более широкого плана. Речь о нашем стрелковом оружии и об организации его производства в этой стране.

– Как идет реализация проекта с Иорданией? Они интересовались бомбардировщиками Су-32.

– Да, переговоры продолжаются. Иордания имеет позитивный опыт сотрудничества с нами: несколько лет назад мы создали там производство РПГ. Завод успешно функционирует. В 2017 году иорданская сторона также ставила вопрос о том, чтобы мы разрешили им экспорт в третьи страны, мы это разрешение им дали. Теперь Иордания начинает экспорт этого вооружения в Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и в другие соседние страны.

– А с С-400 в Индии что?

– Все технические вопросы согласованы, остались теперь только процедурные. То, что по С-400 в этом году будет полная ясность – это точно.

– А что с Су-30СМЭ в Мьянме?

– Пока нельзя говорить, что контракт подписан, хотя соответствующие договоренности достигнуты, и все документы согласованы. Мьянма уже использует наши Як-130, в этом году они получат дополнительную партию из шести самолетов. Приобретая Су-30, они переходят на следующий этап, потому что это уже совсем другое поколение самолетов, это другие возможности охраны своих границ.

– Поставки танков Т-90С и Т-90СК во Вьетнам идет без сбоев?

– Контракт выполняется как с нашей стороны, так и с вьетнамской, и стороны полностью довольны друг другом… У нас с ними очень тесные взаимоотношения. Там ведется большой объем постпродажного обслуживания, поставка запчастей – это очень важное для нас направление.

– Есть ли перспективы поставки Ирану наступательных вооружений после 2020 года?

– Время бежит быстро, 2020 год не за горами. Будем работать, хотя мы работаем уже сегодня. При этом мы ни на йоту мы не нарушаем резолюций Совета безопасности ООН с точки зрения санкций, которые действуют в отношении Ирана… В прошлом году, помимо сервисного обслуживания ранее поставленных в Иран С-300, мы поставили еще ряд систем. Это комплексы радиотехнической разведки, средства мониторинга спутниковых линий связи и так далее. Что касается будущего после 2020 года, то здесь у иранской стороны могут быть большие заявки, и мы готовы будем взаимодействовать по всем интересующим партнеров направлениям. Хотя, думаю, мы с вами увидим на этом рынке очень жесткую конкуренцию. И те, кто сегодня критикует Иран, будут бороться за него.

Полностью интервью В.Кожина опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Коммерсант".