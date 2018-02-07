МИД объяснил усиление российских военных баз в Таджикистане и Киргизии
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Военнослужащие российской армии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва усилила потенциал военных баз в Таджикистане и Киргизии в связи с угрозами, исходящими из Афганистана, в рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.
"Южное направление давно является для нас объектом особого внимания из-за ситуации в Афганистане. Сейчас приходится учитывать еще и передислокацию туда боевиков (террористов "Исламского государства", организация запрещена в РФ - ред.) после их поражения в Сирии и Ираке", - заявил Стерник.
Он подчеркнул, что все эти риски "возникли не вчера" и поэтому Россия, как и ее союзники в ОДКБ и СНГ, "постоянно принимают необходимые меры".
"Укрепляется пограничная безопасность, силовые структуры. Проводится модернизация вооруженных сил наших партнеров, готовятся кадры. 201-я российская военная база в Таджикистане оптимизирована под задачи поддержки правительственных сил для прикрытия наиболее опасных участков границы. Усилен потенциал нашей авиабазы в Киргизии. В рамках СНГ также ведется работа над региональной системой пограничной безопасности. Всех этих мер должно хватить, чтобы союзники чувствовали себя спокойно", - сказал Стерник.
При этом он отметил, что "на общей обстановке благотворно сказывается процесс "оздоровления" отношений между странами Ферганской долины - Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном".
"До недавнего времени при появлении трений в этом "треугольнике" возникала напряженность между национальными общинами, живущими в долине в тесном соседстве. Этим могли пользоваться экстремисты в подрывных целях. Сейчас благодаря "ожившему" сотрудничеству Ташкента с Бишкеком и Душанбе подобные риски снижены", - заявил дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00
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07.02.2018
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