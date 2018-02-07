На вооружение ВМФ поступит около 50 модернизированных Ка-27 до 2020 года



Вертолет Ка-27.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Вертолет Ка-27.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Морская авиация ВМФ России до 2020 года получит в свой состав около 50 модернизированных корабельных противолодочных вертолетов Ка-27, сообщил представитель Минобороны РФ по Военно-морскому флоту (ВМФ) Игорь Дыгало.

Ранее начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин заявил, что все строевые вертолеты Ка-27 пройдут модернизацию.

"В состав Морской авиации уже поступило 20 модернизированных вертолетов Ка-27М. Планируется, что к 2020 году будет принято еще около 30 единиц этих машин", - сказал представитель Минобороны. По его словам, благодаря модернизации вертолетов вырастут возможности поиска подводных лодок морской авиацией ВМФ. "Эти вертолеты палубного базирования уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны и показали высокую эффективность при отработке задач поиска и обнаружения подводных лодок", - подчеркнул он.

На вертолетах обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), установлена новая поисковая система, позволяющая применять новые средства поиска и поражения подводных лодок, а также радиоакустическое оборудование, позволяющее значительно повысить выполнение вертолетами этого типа задач по предназначению. Также на вертолеты внедрены современные способы передачи информации на наземные и корабельные командные пункты, модернизирована связь с другими вертолетами, отметил представитель ведомства.

"Работы по их модернизации осуществляет ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (входит в состав холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации "РОСТЕХ"). Вертолеты Ка-27М поступают на вооружение всех флотов ВМФ России", - добавил Дыгало.

Многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют сегодня основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполняют транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.