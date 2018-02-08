ТОФ может получить корвет проекта "Громкий" с ракетами "Калибр" в 2018 году
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Корвет проекта 20380. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 7 фев - РИА Новости. Тихоокеанский флот РФ к концу года может получить корвет проекта 20380 "Громкий", вооружённый ракетами "Калибр", сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Нас сегодня интересовала сдаточная программа 2018 года. У них по плану сдача корвета "Громкий", сейчас процент готовности корабля - 84%. В конце года флот будет ожидать этот корабль", - заявил Борисов журналистам в ходе посещения Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.
Он напомнил, что в прошлом году завод сдал корвет "Совершенный" этой серии, но с отставанием в два года.
"У них "Калибры" на вооружении, это грозное оружие", - отметил Борисов.
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07.02.2018
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