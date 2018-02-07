Россия в 2017 году поставила Египту зенитные ракетные системы "Антей-2500"



Пуско-заряжающая установка 9А84МЭ и пусковая установка 9А83МЭ производства ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" Концерна ВКО "Алмаз-Антей" из состава зенитной ракетной системы С-300В4 "Антей-2500". Кубинка, июнь 2015 года.

Источник: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com Пуско-заряжающая установка 9А84МЭ и пусковая установка 9А83МЭ производства ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" Концерна ВКО "Алмаз-Антей" из состава зенитной ракетной системы С-300В4 "Антей-2500". Кубинка, июнь 2015 года.Источник: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия в 2017 году поставила Египту зенитно-ракетные комплексы "Антей-2500" (экспортный вариант С-300), заявил в интервью газете "Коммерсант" помощник президента РФ по вопросам Военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Египет очень был заинтересован в системах ПВО, и в прошлом году мы выполнили полностью обязательства по контракту на поставку зенитных ракетных систем "Антей-2500". Это современный противовоздушный комплекс, идет обучение египетских специалистов и обкатка этого комплекса в Египте. Были разговоры о дополнительных комплексах этой системы, но пока ясности нет - ведутся переговоры", - сказал он.

Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявлял, что Россия для подписания с Египтом новых контрактов в сфере военно-технического сотрудничества ожидает от Каира решения финансовых проблем. По его словам, данное положение касалось, в том числе и обсуждаемых поставок в интересах Египта ЗРС С-300 или его более "бюджетного" варианта Антей-2500".

Впоследствии в некоторых СМИ появилась информация, что Египет стал первым зарубежным покупателем ЗРК Антей-2500. Предположительные фото отгрузки первой партии этих комплексов в Александрийском порту были опубликованы в интернете в июне 2017 года.