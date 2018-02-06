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Рогозин: выявить многие технологические нарушения в космической отрасли помогли уголовные дела по факту нештатных запусков

07.02.2018 Интерфакс-АВН 305 0
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин .
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Уголовные дела, возбужденные после нештатных запусков космических аппаратов, позволили выявить технологические нарушения в этой отрасли, сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

"Следователи Следственного комитета провели дотошную работу по выяснению причин ряда космических происшествий, в частности в работе Воронежского механического завода следствию удалось докопаться до руды, что во многом поставило под сомнение работу аварийной комиссии, к которой у нас есть претензии", - сказал Д.Рогозин во вторник в Москве на коллегии Следственного комитета.

"Дело даже не в том, чтобы наказать виновного, а дело в том, что у следователя оказались в руках рычаги, которые позволили нам увидеть серьезные грубые отступления от технологий создания космической техники и принять необходимые очень жесткие решения", - сказал Д.Рогозин.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
ВМЗ
Персоны
Рогозин Дмитрий

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