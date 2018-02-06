РКЦ "Прогресс" и Самарский университет проектируют новый аппарат на базе спутника "Аист-2", выведенного на орбиту с Восточного



Источник: РКЦ «Прогресс» Источник: РКЦ «Прогресс»

Самара. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - РКЦ "Прогресс" (Ракетно-космический центр "Прогресс", Самара) совместно с Самарским национальным исследовательским университетом имени С.П.Королева (ранее - СГАУ) завершили проектную проработку нового малого спутника "Аист-2М", сообщает пресс-служба вуза во вторник.

"Новый малый космический аппарат (МКА) "Аист-2М" предназначен для получения космических снимков в стереоформате и работе в составе орбитальной группировки", - говорится в сообщении.

"Сейчас завершена эскизная проработка спутника, ведутся дальнейшие работы по его созданию", - уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе вуза.

По проектным характеристикам, вес нового спутника не должен превышать 750 кг, срок активного существования на орбите составит не менее 5 лет.

"В состав его аппаратуры было решено включить два объектива принципиально новой широкозахватной мультиспектральной оптико-электронной аппаратуры "Аврора", которая дает стереоизображение", - приводятся в сообщении слова координатора проекта "Аист-2М", директора НИИ космического машиностроения Самарского университета Вадима Салмина.

Новый спутник планируется использовать на низких орбитах с высотами около 500 км.

"С помощью оптико-электронной аппаратуры производства Красногорского завода имени С.А.Зверева и НПП "Оптэкс" будут получены стереоизображения земной поверхности с разрешением около 1,2 м.", - отмечается в сообщении.

На "Аист-2М" предполагается установка электроракетных плазменных двигателей СПД-70 производства ОКБ "Факел" (Калининград)

"Благодаря электроракетным двигателям "Аист-2М" сможет менять свое положение на орбите, а значит решить главную задачу: работать в составе спутниковой группировки", - отметил В.Салмин.

Проект предусматривает выведение на орбиту группировки из трех спутников "Аист-2М".

"Аист-2М" разрабатывается на платформе спутника "Аист-2Д", выведенного на орбиту в апреле 2016 года в рамках первого пуска с космодрома Восточный.

Помимо "Аиста-2Д", на орбите функционируют еще два спутника серии "Аист", запущенные в апреле и декабре 2013 года.