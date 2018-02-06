"Рособоронэкспорт" за 2017 год продал оружия на сумму порядка $13 млрд



Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выстаке "Эксподефенса-2017".

Источник: Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт" Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выстаке "Эксподефенса-2017".Источник: Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

Компании удалось повторить показатели 2016 года

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Объем продаж оружия "Рособоронэкспортом" (входит в госкорпорацию "Ростех") в 2017 году составил около $13 млрд. Об этом во вторник сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Где-то порядка $13 млрд", - сказал он.

В июне прошлого года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что в 2016 году этот показатель составил около $13 млрд, выразив при этом уверенность, что это достижение удастся повторить и в 2017-м.