Газомоторные автобусы НЕФАЗ для Вологды



Низкопольный автобус НЕФАЗ 5299-40-51 на газовом топливе.

Источник: https://avtospravochnaya.com/ Низкопольный автобус НЕФАЗ 5299-40-51 на газовом топливе.Источник: https://avtospravochnaya.com/

Партия из десяти низкопольных автобусов НЕФАЗ с газовым двигателем поставлена в Вологду.

Автобусы рассчитаны на большое количество пассажиров. В них 25 мест для сидения, а всего салон вмещает порядка 110 человек. В машинах один из входов оборудован пандусом, позволяющим заехать коляске, а внутри салона есть площадка, где может разместиться пассажир в инвалидном кресле.

Новые автобусы работают на метане, что по сравнению с дизельным топливом намного экологичнее и практически вдвое дешевле. Заправлять машины будут на уже построенной в Вологде газозаправочной станции на улице Мудрова. Каждой заправки баллонов хватит примерно на 450 километров пути. Этого вполне достаточно для целого дня работы на городской линии, где среднесуточный пробег автобуса составляет 250 км. Сейчас новая техника проходит процедуру регистрации в ГИБДД.

Как пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов, эта работа идёт в рамках выполнения поручений губернатора области. Между правительством региона и «Газпромом» было подписано соглашение о строительстве газозаправочной станции, также губернатором было дано поручение пополнять автобусный парк областной столицы, в том числе, за счёт машин на газомоторном топливе. «Мы проанализировали опыт других городов, где используется такая техника и пришли к выводу, что она экономична, надёжна и безопасна, – отметил Воропанов. – Автобусы современные, комфортабельные, для их использования сейчас создана вся необходимая инфраструктура. Если они хорошо покажут себя в эксплуатации, то будем и дальше двигаться в этом направлении по обновлению автобусного парка».