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"Вертолеты России" представят свою продукцию на Singapore Airshow

06.02.2018 АО «Вертолеты России» 217 0
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Вертолет Ка-52 Аллигатор
Вертолет Ка-52 Аллигатор.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Холдинг "Вертолеты России" в рамках международного авиасалона Singapore Airshow 2018, который пройдет в Сингапуре с 6 по 11 февраля, представит новейшие образцы вертолетной техники гражданского и военного назначения, а также проведет ряд переговоров с потенциальными заказчиками.


В частности, на стенде холдинга участники и гости выставки смогут ознакомиться с моделями новейшего вертолета Ми-171А2 в поисково-спасательном оснащении, легкого многоцелевого вертолета Ансат, а также разведывательно-ударного Ка-52 "Аллигатор".


"Мы отмечаем динамичный рост спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за последние 5 лет мы поставили сюда более 250 машин, и сегодня общий парк вертолетов российского производства в АТР превышает 1200 единиц. На Singapore Airshow у нас запланирована обширная деловая программа с традиционными партнерами и потенциальными заказчиками. В конце декабря нами было подписано соглашение с сингапурской компанией Progression Pte. Ltd. о сотрудничестве, которое позволит нам дополнительно активизировать работу по продвижению техники и привлечению инвестиций в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Как ожидается, особое внимание потенциальных заказчиков будет приковано к вертолету Ансат, который в конце 2017 года успешно прошел испытания в Пакистане. Выполнив программу полетов в экстремальных климатических условиях, вертолет подтвердил возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +50 градусов Цельсия.


Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на ПАО "Казанский вертолетный завод". В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.


В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели Ми-171А. Вертолет оснащен сертифицированными двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 является новая несущая система. На вертолете установлен более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельно композитными лопастями усовершенствованным аэродинамическим профилем. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно повлияло на летно-технические характеристики вертолета.


Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд Минобороны России с 2007 года. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в его тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток, а также решения других задач.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
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Пакистан
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Сингапуp
Продукция
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