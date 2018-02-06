В Израиле стартует эксперимент по имитации жизни и работы научной миссии на Марсе



Кадр из фильма "Марсианин" (2015).

Источник: 20th Century Fox Кадр из фильма "Марсианин" (2015).Источник: 20th Century Fox

Участники эксперимента будут изолированы от окружающего мира и смогут выходить за пределы помещений только в скафандрах

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. В пустыне Негев на юге Израиля в середине февраля стартует работа экспериментальной станции по имитации жизни и работы научной миссии на Марсе. В кратере Мицпе-Рамон в сердце пустыни уже возведено специализированное сооружение - симулятор-макет станции на поверхности Красной планеты D-Mars. Первая экспедиция на него стартует в период с 15 по 18 февраля, сообщается на сайте D-Mars. Она организована в сотрудничестве с австрийской компанией Austrian Space Forum.

"Участники эксперимента будут изолированы от окружающего мира и смогут выходить за пределы помещений только в скафандрах, - сообщает Девятый канал израильского телевидения. - На станции будут даже симулироваться периоды, когда между Землей и Красной планетой оказывается Солнце и связь с земной базой нарушена".

По данным телеканала, площадь станции в развернутом виде составляет 50 кв. м, а в экспериментальной миссии принимают участие шесть исследователей. Станция состоит из нескольких помещений - спального отсека, в котором размещены капсулы для сна, аналогичные тем, что используются в японских капсульных гостиницах, кухни и блока питания, а также пункта управления и лаборатории. В рамках первого тестового использования станции будет проведен ряд экспериментов, после чего D-Mars будет использоваться для изучения всех аспектов длительной работы в условиях удаленной космической планетарной станции.

Целью проекта является "обеспечение Израилю передового места в космических исследованиях", говорится в официальном сообщении организаторов проекта D-Mars. Впервые экспериментальная станция была представлена в январе в Университете Тель-Авива на 13-й космической конференции, посвященной памяти первого израильского космонавта Илана Рамона. Он погиб 1 февраля 2003 года при катастрофе заходящего на посадку во время возвращения из космического полета американского шаттла Columbia. Многоразовый космический корабль разрушился при входе в плотные слои атмосферы. Все семь членов экипажа погибли.