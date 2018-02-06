Илон Маск оценил шансы на успех первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy в 50%



Ракета-носитель Falcon Heavy.

Источник: www.instagram.com Ракета-носитель Falcon Heavy.Источник: www.instagram.com

Глава SpaceX признал, что особые опасения у него вызывает возможность того, что ускорители ракеты могут оказать нежелательное воздействие друг на друга

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Глава американской компании SpaceX Илон Маск полагает, что шансы на полный успех первого запуска новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, запланированного на вторник, составляют около 50%. Об этом предприниматель заявил в опубликованном в понедельник интервью американскому сетевому изданию Ars Technica, специализирующемуся на новостях техники.

"Много что может пойти не так", - констатировал Маск. "Я бы хотел подчеркнуть, что шансы на успех не являются чрезвычайно высокими", - пояснил он. Предприниматель отметил, что "настроен очень оптимистично", хотя и признал, что "оптимизм на самом деле не является обоснованным". "Мне кажется, что шансы на наш успех составляют два из трех, но на самом деле у нас 50 на 50", - указал он.

Как рассказал Маск, особые опасения у него вызывает возможность того, что ускорители ракеты могут оказать нежелательное воздействие друг на друга. Предприниматель не исключил, что это может привести к поломке.

Старт Falcon Heavy с мыса Канаверал намечен на 13:30 по времени восточного побережья США (21:30 мск). Два боковых сегмента ракеты-носителя должны совершить посадку на мысе Канаверал для повторного использования, а первая ступень центрального сегмента должна опуститься на платформу в Атлантическом океане.

SpaceX в конце января сообщила об успешно проведенном наземном огневом испытании двигателей Falcon Heavy. Оно прошло на площадке Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. В ходе этой операции, которая продлилась около 10 секунд, были протестированы все 27 двигателей, расположенных в нижней ступени Falcon Heavy. Как отметил тогда в своем Twitter Маск, тест "прошел хорошо". Ранее данное испытание несколько раз откладывалось.

Falcon Heavy создавалась на базе ракеты-носителя Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту груз массой более 54 т. Как сообщали в SpaceX, Falcon Heavy со стартовой тягой более 2,2 тыс. т станет самой мощной из находящихся в эксплуатации ракет в мире.